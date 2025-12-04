Лайфстайл:

ГМО-продуктите настъпват: ЕС изработва правила

04 декември 2025, 08:32 часа 154 прочитания 0 коментара
Европейските потребители скоро могат да видят първите генно редактирани храни по магазините, след като в Брюксел беше постигнат напредък по въпроса с използването на нови геномни техники.

ЕС се опитва да разреши казуса с биотехнологичните правила, пише Euractiv.

Нови инструменти за генно редактиране позволяват целенасочени промени в генома на културите, повишавайки тяхната устойчивост към болести и екстремни метеорологични условия. Засега тези техники попадат под строгия и обременяващ режим на ЕС за ГМО.

Правила и законова рамка

Европейската комисия и страните-членки на ЕС са постигнали споразумение за рамката относно създаването на растения, получени чрез т.нар. нови геномни техники.

Видовете от този тип се получават, когато малка част от ДНК-то им бива добавена, премахната или подобрена. Това е и основната разлика с традиционните ГМО техники, които включват имплементиране на ДНК от друг организъм с цел създаване на хибрид.

Европейският съвет и Европарламентът в официално съвместно изявление обявиха, че са се договорили за набор от правила за създаването на законова рамка за използване на геномните техники.

"Регламентът има за цел да подобри конкурентоспособността на сектора на хранително-вкусовата промишленост и да гарантира равни условия за европейските оператори, като същевременно повишава продоволствената сигурност и намалява външните зависимости", се казва още в съобщението, предаде БНР.

Очаквания за либерализация

Експертите предполагат, че в следващите обсъждания могат да отпаднат някои от считаните в миналото за твърди изисквания на Парламента. Сред тях са забраната за патенти, която има за цел да спре приватизацията на генно редактирани семена и да защити правото на фермерите свободно да ги използват.

Според множество парламентарни служители друг казус, който може да бъде пропуснат, е настояването на ЕП за етикети, идентифициращи продуктите на NGT, и строги правила за проследяване – система за разграничаване на генно редактираните растения от традиционно отглежданите сортове.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
ГМО Растения европейски регулации
