Голяма авария спря тока в Украйна и Молдова

Технически повреди на два електропровода, свързващи Украйна, Молдова и Румъния, са довели до прекъсване на електроснабдяването в Украйна, заяви украинският министърът на енергетиката Денис Шмигал в приложението “Телеграм“, цитиран от Ройтерс. Най-малко три области и столицата Киев претърпяха аварийни прекъсвания на електроснабдяването, уточни той. Почти цяла Молдова също е останала без ток, съобщават властите в страната.

Аварията

"Днес в 10:42 ч. възникна техническа повреда, която доведе до едновременно спиране на 400 киловолтова линия между енергийните системи на Румъния и Молдова и 750 киловолтова линия между западната и централната част на Украйна. Това предизвика каскадно спиране на електроподаването в мрежата на Украйна и задейства автоматични защитни механизми в подстанциите. Блоковете на атомните електроцентрали бяха разтоварени“, посочи Шмигал.

Министърът подчерта, че енергийните специалисти на държавната компания "Укренерго“ работят за възстановяване на електроснабдяването.

В украинската столица движението на мотрисите на метрото, както и на ескалаторите в метростанциите, беше временно преустановено поради прекъсване на електроснабдяването от външни електропреносни мрежи, обяви Киевската градска военна администрация в "Телеграм“.

В Молдова кметът на Кишинев Йон Чебан съобщи във Facebook, че във всички райони на молдовската столица са възникнали прекъсвания на електрозахранването. Молдовското министерство на енергетиката съобщи, че тази сутрин е възникнало прекъсване на електрозахранването по електропровода 400 kV Исакча-Вулканещи-МГРЕС. Това е довело до щети и прекъсване на електрозахранването. Електрозахранването вече е възстановено в някои райони на страната.

Министерството на енергетиката на Молдова съобщи, че инцидентът е станал в 10:42 часа в събота, когато напрежението на електропровода Isaccea-Vulcanesti MGRES е паднало, което е довело до спиране на части от електроенергийната система. Длъжностни лица заявиха, че прекъсването е причинено от сериозни проблеми в електропреносната мрежа на Украйна.

