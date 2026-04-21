Голямото чистене в Унгария започна. Мадяр към хората на Орбан: Напускайте, докато още можете

Петер Мадяр, новоизбраният министър-председател на Унгария и лидер на дясноцентристката партия „Тиса“, даде срок до 31 май на държавните служители и ръководителите на държавни организации, включително на президента и на председателя на Конституционния съд, да подадат оставка. Той обеща, че ако близките до Виктор Орбан хора не го направят, ще бъдат предприети мерки за отстраняването им от длъжност, когато формацията му поеме официално властта.

Проевропейски настроеният Мадяр отвя "Фидес" на популиста и проруски премиер Виктор Орбан на парламентарните избори на 12 април. "Тиса" спечели не само пълно мнозинство, но и конституционно - над две трети от мандатите в парламента, което дава още по-широки правомощия.

Ултиматумът

На пресконференция, проведена в понеделник след първото заседание на парламентарната група на „Тиса“, бъдещият министър-председател заяви, че очакват напускането на високопоставените длъжностни лица, които имат срок до 31 май да подадат оставките си.

„След това ще използваме получения мандат и всички законни средства, с които разполагаме, за да ги отстраним от длъжност“, каза той.

Мадяр призова лидерите, които са приканени да подадат оставка, в интерес на „защитата на останалите трохи от унгарското правораздаване и демокрация“ и „защитата на собствената им, вероятно останала репутация“, да не чакат чак до последния възможен ден, а да се оттеглят от постовете си бързо.

Чии оставки иска бъдещият премиер на Унгария?

В изборната нощ Петер Мадяр призова за оставката на президента Тамаш Сульок, подкрепян от Орбан, на председателите на Върховния и Конституционния съд, на главния прокурор, на председателя на Сметната палата, на председателя на Комисията за защита на конкуренцията, на председателя на Комисията за медиите и на председателя на Националната съдебна служба.

В отговор някои от въпросните институции вече заявиха, че ще продължат да функционират в съответствие с действащото законодателство.

Основният закон на Унгария ясно определя мандата и защитата на тези длъжности: президентът на републиката се избира за пет години, главният прокурор – за девет години, а членовете на Конституционния съд и председателят на Държавната сметна палата – за 12, с две трети мнозинство в Народното събрание, изтъкват близки до предишната власт конституционни експерти.

Един от тях - , Золтан Ломничи-младши - е цитиран от Hungary Today да защитава горепосочените фигури. Той е син на бившия председател на Върховния съд и е тясно свързан с Виктор Орбан и партия „Фидес“. Изявява се като изтъкнат правен експерт и анализатор в проправителствените медии по време на дългото управление на Орбан.

