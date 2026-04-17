Орбан изпитвал болка и празнота

17 април 2026, 8:25 часа 264 прочитания 0 коментара
Загубилият парламентарните избори на 12 април унгарски ппремиер Виктор Орбан призна, че изпитва болка и празнота след поражението на партията си. Той заяви, че се опитва да ''лекува'' тези емоции след чрез работа, предава агенция ТАСС.

''Мисля, че неделя беше просто болка, а понеделник беше празнота и от тогава се лекувам с трудова терапия и се опитвам по някакъв начин да намаля или запълня тази празнота, да се отърва от нея'', заяви Орбан в интервю за YouTube канала Patriota.

Според Орбан че неговата партия, ''Фидес'' - Унгарски граждански съюз, вероятно е загубила в резултат на лошо проведена предизборна кампания, включително погрешна преценка на настроенията на избирателите.

"Можем да се гордеем с постигнатото"

Въпреки това обаче Орбан подчерта, че правителството му е постигнало много по отношение на социално-икономическото развитие на страната през 16-те си години на власт.

''Можем да се гордеем с това, което сме направили, и имаме силата да защитим това, което сме изградили'', смята премиерът.

Загубилият унгарски премиер пожела успех на следващото правителство, което ще бъде сформирано от Петер Мадяр - лидер на партия ''Тиса'', спечелила мнозинството от местата в парламента на страната.

В същото време Орбан отбеляза, че ''пожелава на онези хора, които се надяват, че животът им ще се подобри в резултат на промяната, надеждите им да се изпълнят'', предаде Фокус.

Партийната коалиция на ''Фидес'' и нейните по-малки партньори, Християндемократите, загуби изборите на 12 април от опозиционната партия ''Тиса''. Очаква се Мадяр да бъде избран за министър-председател на първата сесия на новия парламент, която ще се проведе на 6 или 7 май. Орбан и ''Фидес'' пък преминават в опозиция.

Десислава Любомирова Отговорен редактор
Унгария Виктор Орбан Петер Мадяр
