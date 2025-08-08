Войната в Украйна:

Кметството на софийско село тръгна на протест заради кариера за строителни материали

08 август 2025, 07:54 часа 478 прочитания 0 коментара
Кметството на софийско село тръгна на протест заради кариера за строителни материали

Уникално за българския опит - кметска администрация стартира подписка срещу инвестиционен проект. Става въпрос за изграждане на кариера за добив и обработка на строителни материали в землището на кариерата "Локорско".

Още: Прекратиха удължаването на две концесии за Белащица

"Проектът обхваща 238 дка залесени гори, създадени в края на миналия век – територия с важно екологично и обществено значение. За реализирането му се предвижда тяхното изсичане и провеждане на открити взривни дейности, само на 2016 метра от жилищната зона на Кремиковци и в непосредствена близост до рудник "Кремиковци". Това крие сериозни рискове – унищожаване на природната среда, замърсяване на въздуха и възможно активиране на свлачищни процеси" - твърдението е на кметството на село Горни Богров и беше публикувано в страницата му във Facebook.

Кметството казва и, че освен заплаха за околната среда, проектът ще доведе и до рязко увеличаване на трафика от тежкотоварни автомобили в района.

С апела в социалните медии се призовава всеки от жителите на околните селища, сред тях Челопечене и Враждебна да се включат в подписката. Подписката е достъпна в кметство с. Горни Богров и пощата, уточняват от кметството.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Прекратяват концесиите за строителни материали в "Зимница" и "Венелин"

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
кариера строителни материали Локорско Горни Богров
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес