Кметството на софийско село тръгна на протест заради кариера за строителни материали

Уникално за българския опит - кметска администрация стартира подписка срещу инвестиционен проект. Става въпрос за изграждане на кариера за добив и обработка на строителни материали в землището на кариерата "Локорско".

"Проектът обхваща 238 дка залесени гори, създадени в края на миналия век – територия с важно екологично и обществено значение. За реализирането му се предвижда тяхното изсичане и провеждане на открити взривни дейности, само на 2016 метра от жилищната зона на Кремиковци и в непосредствена близост до рудник "Кремиковци". Това крие сериозни рискове – унищожаване на природната среда, замърсяване на въздуха и възможно активиране на свлачищни процеси" - твърдението е на кметството на село Горни Богров и беше публикувано в страницата му във Facebook.

Кметството казва и, че освен заплаха за околната среда, проектът ще доведе и до рязко увеличаване на трафика от тежкотоварни автомобили в района.

С апела в социалните медии се призовава всеки от жителите на околните селища, сред тях Челопечене и Враждебна да се включат в подписката. Подписката е достъпна в кметство с. Горни Богров и пощата, уточняват от кметството.

