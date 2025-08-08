"Довчера живях по-спокойно": Дебора притеснена за живота си след освобождаването на Георги Георгиев

"Не съм сигурна как се обяснява на хората, че човекът, който ме наряза и се опита да ме убие, е пуснат за 10 000 лв. Чакам присъда над 2 години и съм подложена на експертизи и разпити, които ме връщат към миналото". Това заяви Дебора Михайлова от Стара Загора пред bTV. Думите ѝ идват в резултат на решението на съда за подсъдимия за обезобразяването на младата жена с макетно ножче Георги Георгиев, който бе пуснат на свобода срещу мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 10 000 лв.

Кой живот струва 10 000 лв.?

Тя сподели, че такива травми не могат да се преживеят. Психически не се чувствам особено добре, добави тя. Дебора не смята, че делото е трябвало да се точи няколко годин поред. Не е нормално да се точи едно дело толкова години, възмутена е Дебора Михайлова.

"До вчера живях горе-долу спокойно и от вчера вече не е така. При всеки един шум просто съм на прозореца да видя какво се случва. Чове, който се е опитал да убие някого и му е направил нещо лошо излиза на свобода за 10 000 лв. Аз не мисля, че не само моя живот, но кой живот струва 10 000 лв.?", запита Дебора.

Тя заяви, че не знае какво е в главата на Георги Георгиев и какво мисли, тъй като е на свобода и може да посещава всички места. Дебора Михайлова заяви, че е взела нужните мерки за защита и се надява всичко да е наред.

