Продължава борбата с пожарите край Хасково и в Сакар

08 август 2025, 07:51 часа 413 прочитания 0 коментара
Нови два пожара избухнаха в късните часове на 7 август - в землището между селата Момино и Елена, област Хасково, и на Шуменското плато. И в двата случая в овладяването на огъня се включиха както противопожарни екипи, така и доброволци, припомня Нова телевизия. В Хасковско, пламъците обхванаха сухи треви, храсти и горски масив между двете села. Освен пожарни автомобили, в гасенето бе мобилизирана и тежка верижна техника. Към момента не се съобщава за пострадали хора или засегнати сгради.

Каква е актуалната пожарна обстановка?

На Шуменското плато, огънят бе локализиран сравнително бързо. Доброволци, както и пожарникари от Шумен, Нови пазар и Велики Преслав участваха в овладяването на стихията. Екипи останаха на място през нощта, за да наблюдават района и да предотвратят ново възпламеняване. Основната версия за причината за пожара е човешка небрежност. Според информации деца са играли с пиратки в туристическата местност.

Междувременно продължава борбата с големия пожар в Сакар, където 17 противопожарни екипа се борят с активни огнища около село Йерусалимово. Основната задача на огнеборците е да предотвратят разпространението на пламъците към населеното място. Макар че пряка опасност за жителите вече няма, бедственото положение в селата Доситеево, Коларово и Йерусалимово остава в сила.

Пожарникарите напомнят, че в условия на високи температури и засушаване дори една искра може да предизвика мащабен пожар. Призовава се за повишено внимание и отговорност от страна на гражданите.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
