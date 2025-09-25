Войната в Украйна:

„Говорим на български“: Откриха ново българско неделно училище в Молдова (ВИДЕО)

Под заглавие „Говорим на български“ Приднестровската национална телевизия излъчи репортаж за откриването на българско неделно училище в Паркани, който беше качен и в Интернет.

В репортажа се съобщава, че курсовете по български език са безплатни и ще се провеждат в Дома на културата в с. Паркани. Уточнява се, че целта е да бъде съхранена българската култура и предадена на младото поколение.

Акцент в репортажа е изказването на заместник-ръководителя и временно управляващ посолството на Република България в Кишинев г-н Кирил Димитров, че откриването на училището е значима крачка към съхраняването на езика, културата и националната идентичност на българите в Приднестровието посредством изучаването на български език, история и география на България.

Представена е информация и за командирования от МОН на място хореограф Кирил Бельов, който ще преподава на децата в селото автентичен български фолклор и народни танци.

Телевизията представя и кратко интервю с Бельов, в което той заявява, че тук за първи път среща „такива добри и открити хора“ и прави аналогии със запазения архаичен български език в Паркани и диалекта в неговия роден край в Южна България.

В заключение се съобщава, че обучаемите ще бъдат разделени на възрастови групи, а подробна информация ще бъде публикувана на Интернет страницата на Дома на културата.

