Два гръцки самолета са спуснали над 8 тона помощи в Газа

Два самолета на гръцките военновъздушни сили тази сутрин са спуснали от въздуха 8,5 тона основни хранителни продукти в Ивицата Газа, съобщи гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис в публикация във Facebook.

Мицотакис отбелязва, че операцията е била организирана в сътрудничество със страни от Европейския съюз и Близкия изток и е имала за цел да отговори на основните нужди на жителите на Газа.

"Гърция ще продължи да предприема инициативи за незабавно спиране на военните действия, за освобождаване на заложниците и за безпрепятствен поток на хуманитарна помощ към Газа. Дълг на всички нас е човешката болка незабавно да спре", пише гръцкият премиер.

