„Пауло Нога няма качества за ЦСКА и то се видя, прагът на търпение към Керкез ще е малък“

09 август 2025, 16:35 часа 337 прочитания 0 коментара
Пауло Нога няма качества за ЦСКА и то се видя, прагът на търпение към Керкез ще е малък“. Това заяви двукратният шампион с „армейците“ Петър Витанов в интервю за колегите от „Мач Телеграф“. Патрика, както всички наричат бившия нападател, коментира раздялата между бившия спортен директор на „червените“ и клуба, както и много от наболелите напоследък теми около гранда на българския футбол.

Витанов обърна внимание и на привличането на Леандро Годой от Берое. По думите му аржентинският нападател може да помогне на ЦСКА да изпълни целите си, но за тази цел трябва много бързо да свикне с обстановката в отбора. Патрика също така бе категоричен, че Пауло Нога не е участвал в избирането на Душан Керкез за треньор на тима.

„Все още не съм впечатлен от новите попълнения“

„Годой определено е добър футболист и мисля, че може да помогне на ЦСКА. На мнение съм, че ще пасне. Дано и бързо да се адаптира в ЦСКА, защото това е един много важен момент. Дано свикне бързо с отбора и съотборниците си и бързо да разбере философията на треньора. Годой има интересен поглед над играта и се доказа в Берое. Ще усили нападателната мощ на отбора. Питас в този момент не е на нужното ниво. Не знам каква е причината. Дано да има и кой да подава на нападателите. Трябваше по-рано да се погледне към пазара в България. Убеден съм, че за идването на Керкез начело на тима спортния директор и изпълнителния директор нямат отношение“.

„Преди време казах, че Пауло Нога няма качествата за ЦСКА и то се видя. Според мен идването на Керкез е договорка между президентите на двата клуба. Към него ще е малък прагът на търпение, защото той познава България и играчите на ЦСКА още преди да дойде. Като цяло все още не съм впечатлен от новите попълнения. Учуден съм, че не се дава шанс на Тео Иванов. Има нещо в съблекалнята, което не знаем. Ваденето на Бютучи е показателно. Колкото до Годой знам, че доста отбори искаха да го вземат. Ще видим как ще се представи. Дано му потръгне“, заяви Петър Витанов.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Петър Витанов Душан Керкез Пауло Нога
