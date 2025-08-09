„Пауло Нога няма качества за ЦСКА и то се видя, прагът на търпение към Керкез ще е малък“. Това заяви двукратният шампион с „армейците“ Петър Витанов в интервю за колегите от „Мач Телеграф“. Патрика, както всички наричат бившия нападател, коментира раздялата между бившия спортен директор на „червените“ и клуба, както и много от наболелите напоследък теми около гранда на българския футбол.

Витанов обърна внимание и на привличането на Леандро Годой от Берое. По думите му аржентинският нападател може да помогне на ЦСКА да изпълни целите си, но за тази цел трябва много бързо да свикне с обстановката в отбора. Патрика също така бе категоричен, че Пауло Нога не е участвал в избирането на Душан Керкез за треньор на тима.

ОЩЕ: ЦСКА застана плътно зад Златков и Керкез, "червените" призоваха феновете за търпение и обединение

„Все още не съм впечатлен от новите попълнения“

„Годой определено е добър футболист и мисля, че може да помогне на ЦСКА. На мнение съм, че ще пасне. Дано и бързо да се адаптира в ЦСКА, защото това е един много важен момент. Дано свикне бързо с отбора и съотборниците си и бързо да разбере философията на треньора. Годой има интересен поглед над играта и се доказа в Берое. Ще усили нападателната мощ на отбора. Питас в този момент не е на нужното ниво. Не знам каква е причината. Дано да има и кой да подава на нападателите. Трябваше по-рано да се погледне към пазара в България. Убеден съм, че за идването на Керкез начело на тима спортния директор и изпълнителния директор нямат отношение“.

„Преди време казах, че Пауло Нога няма качествата за ЦСКА и то се видя. Според мен идването на Керкез е договорка между президентите на двата клуба. Към него ще е малък прагът на търпение, защото той познава България и играчите на ЦСКА още преди да дойде. Като цяло все още не съм впечатлен от новите попълнения. Учуден съм, че не се дава шанс на Тео Иванов. Има нещо в съблекалнята, което не знаем. Ваденето на Бютучи е показателно. Колкото до Годой знам, че доста отбори искаха да го вземат. Ще видим как ще се представи. Дано му потръгне“, заяви Петър Витанов.

ОЩЕ: Трансферът на Годой в ЦСКА стресна ялов нападател с тлъста заплата