Гъст дим се извива над завод за торове край Москва (ВИДЕО)

Във Воскресенск, Московска област, има огромно задимяване на територията на завода за минерални торове, показва анализ на Телеграм канала ASTRA. Заводът е всъщност ключов компонент в производството на взривни вещества за руската армия. Късно вечерта жителите на Воскресенск, Московска област, съобщиха, че в града се вижда силен дим. ASTRA анализира кадри на очевидци и стигна до заключението, че източникът на задимяването се намира над територията на предприятието „Воскресенски минерални торове“. Един от видеоклиповете е заснет в района на 2-ра Заводска улица.
Воскресенският завод е голямо химическо предприятие, специализирано в производството на минерални торове и съпътстващи химически продукти. Причините за инцидента за момента са неизвестни, няма официална информация. Но на видеоклип, публикуван от украинския канал Exilenova+, се чува звук като от двигатели на дронове и гърмежи.
UPD First footage from the Voskresensk Mineral Fertilizers plant fire near Moscow has appeared. https://t.co/2sqSqZnSkv pic.twitter.com/mPTubCmtJZ— WarTranslated (@wartranslated) January 16, 2026
A large chemical plant is on fire in Voskresensk, near Moscow. The facility is a key producer of components used in explosives for Russia’s military industry. The blaze adds to a series of incidents hitting critical sites tied to the Russian war effort. #Russia pic.twitter.com/YklqRxGrjK— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 16, 2026
