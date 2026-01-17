Спорт:

Гъст дим се извива над завод за торове край Москва (ВИДЕО)

Във Воскресенск, Московска област, има огромно задимяване на територията на завода за минерални торове, показва анализ на Телеграм канала ASTRA. Заводът е всъщност ключов компонент в производството на взривни вещества за руската армия. Късно вечерта жителите на Воскресенск, Московска област, съобщиха, че в града се вижда силен дим. ASTRA анализира кадри на очевидци и стигна до заключението, че източникът на задимяването се намира над територията на предприятието „Воскресенски минерални торове“. Един от видеоклиповете е заснет в района на 2-ра Заводска улица.

Воскресенският завод е голямо химическо предприятие, специализирано в производството на минерални торове и съпътстващи химически продукти. Причините за инцидента за момента са неизвестни, няма официална информация. Но на видеоклип, публикуван от украинския канал Exilenova+, се чува звук като от двигатели на дронове и гърмежи.

Елин Димитров
