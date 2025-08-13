Войната в Украйна:

Хакери откраднаха личните данни на десетки хиляди гости на италиански хотели

13 август 2025, 14:20 часа 269 прочитания 0 коментара
Хакерска група се е сдобила с личните данни на десетки хиляди гости на италиански хотели, събрани от документи за самоличност, изисквани при настаняване. Групата, наречена "Mydocs", е предложила около 70 000 лични документа за продажба онлайн през последните дни, съобщи италианската полиция. Пробивът в сигурността е засегнал луксозни хотели в градове като Венеция и Триест, както и на остров Капри.

Според полицията хакерите са получили незаконен достъп от юни до системите за резервации на различни хотели. Това им е позволило да се сдобият със сканирани във висока резолюция паспорти, лични карти и други документи на туристи и пътуващи по бизнес.

Италианската държавна агенция за дигитални въпроси (AgID) съобщи, че документите вече се продават на черно в пикселизиран вид, като цените варират от 800 до 10 000 евро, пише БТА.

Според вестник "Кориере дел Венето" един от засегнатите хотели е четиризвездният "Ка' дей Конти" във Венеция, от който са били откраднати 38 000 документа.

В Италия гостите трябва да представят документ за самоличност при настаняване в хотела, който обикновено се копира на рецепцията. Много хотели вече използват компютърни системи, за да дигитализират този процес.

Виолета Иванова
