Киев е "на ръба", бъдещето ни е "отворен въпрос": Кличко след 1300 дрона и 50 ракети за седмица (ВИДЕО)

През последните два месеца Киев е на ръба на катастрофата поради интензивните руски атаки, заяви кметът на украинската столица Виталий Кличко в интервю за Financial Times. Той добави, че непрекъснатите руски въздушни удари по критичната инфраструктура през този период са довели до това положение. „В момента въпросът за бъдещето на нашата страна – дали ще оцелеем като независима държава, или не, все още е отворен", каза градоначалникът.

Още: След украински удар: Никой няма да учи в град Мичуринск. Порой руски ракети и дронове по Киев, Харков, Одеса, Днипро (ВИДЕО)

Катастрофата в Киев

3,5-милионното население на града преживява най-суровата зима от началото на пълномащабната инвазия на Русия. Температурите са паднали под минус 20 градуса, а Киев е покрит с дебел слой лед и сняг. Руската федерация влоши ситуацията за жителите на столицата, като едновременно изстреля стотици ракети и дронове и това доведе до широко разпространени прекъсвания на електроенергията, отоплението и водоснабдяването.

Снимка: Getty Images

Още: Игра на тронове за Украйна: Големите маневри. Русия страда на фронта заради липсата на Starlink (ОБЗОР - ВИДЕО)

Бомбардировките бяха насочени към три големи електроцентрали, от които зависи централизираното отопление на Киев, както и към други енергийни съоръжения в цялата страна. На 14 февруари отоплението беше възстановено в още 1100 жилищни блока в Киев.

Кличко: Целта на Русия не е Донецк, а унищожаването на независимостта на цяла Украйна

Кличко заяви пред FT, че основната цел на Русия не е Донецка област, а Киев и цяла Украйна, за да „унищожи нашата независимост“. „Ако искаш да убиеш някого, стреляш в сърцето“, добави той.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски обяви в Мюнхен, че има споразумения със западни лидери за пакети от енергийна и военна помощ за Украйна преди 24 февруари. Той добави, че доставките трябва да пристигнат бързо, като отбеляза, че Русия е атакувала Украйна тази седмица с около 1300 дрона, над 1200 управляеми бомби и 50 ракети.

President Zelensky said in Munich that leaders of the Berlin format agreed on energy and military aid packages for Ukraine before Feb 24. He said deliveries must arrive quickly, noting Russia attacked Ukraine this week with about 1,300 drones, over 1,200 guided bombs and 50… pic.twitter.com/ZdhEUcOONv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 15, 2026

Появи се и видео, за което се твърди, че показва как руските сили са атакували Суми с нов тип безпилотен летателен апарат - "Шахед-107". Беше регистриран удар от дрон, като прозорци на място са били изпочупени. За щастие, до момента няма съобщения за жертви.

Russian forces attacked Sumy with a reportedly new type of UAV, the Shahed 107. A drone impact was recorded, with windows blown out at the site of impact. Fortunately, no casualties have been reported so far. #Ukraine pic.twitter.com/4r3xomRvgv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 15, 2026

Още: Стотици домове в Киев остават на студено до края на отоплителния сезон

Кадри, публикувани на 12 февруари, пък показаха украинска противовъздушна система MIM-104 Patriot, която прехваща две руски балистични ракети „Искандер-М“ над Киев. В същото видео се вижда и как крилата ракета е унищожена в небето по време на атаката.

Footage published from February 12 shows a Ukrainian MIM-104 Patriot air defense system intercepting two Russian Iskander-M ballistic missiles over Kyiv. In the same video, a cruise missile can also be seen being destroyed in the sky during the attack. pic.twitter.com/w9pEM057IW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 15, 2026