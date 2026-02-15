Войната в Украйна:

Киев е "на ръба", бъдещето ни е "отворен въпрос": Кличко след 1300 дрона и 50 ракети за седмица (ВИДЕО)

15 февруари 2026, 14:39 часа 255 прочитания 0 коментара
През последните два месеца Киев е на ръба на катастрофата поради интензивните руски атаки, заяви кметът на украинската столица Виталий Кличко в интервю за Financial Times. Той добави, че непрекъснатите руски въздушни удари по критичната инфраструктура през този период са довели до това положение. „В момента въпросът за бъдещето на нашата страна – дали ще оцелеем като независима държава, или не, все още е отворен", каза градоначалникът.

Катастрофата в Киев

3,5-милионното население на града преживява най-суровата зима от началото на пълномащабната инвазия на Русия. Температурите са паднали под минус 20 градуса, а Киев е покрит с дебел слой лед и сняг. Руската федерация влоши ситуацията за жителите на столицата, като едновременно изстреля стотици ракети и дронове и това доведе до широко разпространени прекъсвания на електроенергията, отоплението и водоснабдяването.

Снимка: Getty Images

Бомбардировките бяха насочени към три големи електроцентрали, от които зависи централизираното отопление на Киев, както и към други енергийни съоръжения в цялата страна. На 14 февруари отоплението беше възстановено в още 1100 жилищни блока в Киев.

Кличко: Целта на Русия не е Донецк, а унищожаването на независимостта на цяла Украйна

Кличко заяви пред FT, че основната цел на Русия не е Донецка област, а Киев и цяла Украйна, за да „унищожи нашата независимост“. „Ако искаш да убиеш някого, стреляш в сърцето“, добави той.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски обяви в Мюнхен, че има споразумения със западни лидери за пакети от енергийна и военна помощ за Украйна преди 24 февруари. Той добави, че доставките трябва да пристигнат бързо, като отбеляза, че Русия е атакувала Украйна тази седмица с около 1300 дрона, над 1200 управляеми бомби и 50 ракети.

Появи се и видео, за което се твърди, че показва как руските сили са атакували Суми с нов тип безпилотен летателен апарат - "Шахед-107". Беше регистриран удар от дрон, като прозорци на място са били изпочупени. За щастие, до момента няма съобщения за жертви.

Кадри, публикувани на 12 февруари, пък показаха украинска противовъздушна система MIM-104 Patriot, която прехваща две руски балистични ракети „Искандер-М“ над Киев. В същото видео се вижда и как крилата ракета е унищожена в небето по време на атаката.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Киев Виталий Кличко война Украйна ток Украйна Шахед атака с дронове украинска енергетика руска ракетна атака
