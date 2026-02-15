Украйна потвърди удари по нефтен терминал в Русия и ПВО-система - 102 дрона са атакували посред бял ден (ВИДЕО)

Генералният щаб на украинската армия съобщи, че ударите на въоръжените сили в Русия през изминалата нощ са поразили нефтения терминал „Таманнефтегаз“ близо до село Волна в Краснодарския край и система за противовъздушна отбрана „Панцир-С1“ близо до Кача на окупирания полуостров Крим. Удари са нанесени и срещу руска артилерийска ремонтна част в окупирания Донецк, както и по концентрация на войски в окупираната част на Запорожието, допълва генщабът.
Още: Дъжд от дронове и тежка нощ за Сочи, подпалена е руска петролна база (ВИДЕО)
Атаката срещу Краснодарския край: пожарникарите се борят с огъня при Волна
Службите за спешна помощ в Краснодарския край съобщиха към 10 ч., че пожарникарите все още се борят с пожари в село Волна след атака с дронове. Два пожара обхващат 2200 квадратни метра. Общо 165 души и 45 единици техника са ангажирани в гасенето.
Emergency services in Russia’s Krasnodar region said firefighters are still battling a blaze in the village of Volna after a drone attack. As of 10:00 on Feb 15, two fire sites cover 2,200 square meters. A total of 165 personnel and 45 units of equipment are involved. #Russia https://t.co/IvaorieDMz pic.twitter.com/wQnvfJ31pR— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 15, 2026
Според информация от официалния канал в Telegram на губернатора на Краснодарския край Венямин Кондратиев има ударена руска петролна база в село Волна – оттам се изнасят петролни продукти за пристанище Таман. Ранени са и двама души, които са хоспитализирани, добави губернаторът рано сутринта на 15 февруари. Имаше мощни взривове и в Сочи.
Smoke rising in Sochi, Russia. The city has been under Ukrainian drone attacks the whole night. pic.twitter.com/kY8tH1JmY2— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 14, 2026
Още: Киев е "на ръба", бъдещето ни е "отворен въпрос": Кличко след 1300 дрона и 50 ракети за седмица (ВИДЕО)
Свалени дронове
Точно тогава се появиха редица съобщения в руски Telegram канали, че Украйна е атакувала с над 200 дрона, предимно в Краснодарския край и Крим. Впоследствие руското военно министерство написа, че са свалени 68 безпилотни летателни апарата.
Около 13:30 ч. обаче имаше актуализация - между 9 и 13 ч. московско време са били свалени още 102 дрона над регионите Брянск, Калуга, Тула и Московска област, включително три безпилотни машини, летящи към Москва. Не се дават повече подробности. Засега няма и кадри, доказващи по-големи щети извън Краснодарския край и полуостров Крим.
Още: Украинските дронове спряха работата на една от най-големите рафинерии на "Лукойл"