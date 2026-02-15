Оставката на Румен Радев:

Украйна потвърди удари по нефтен терминал в Русия и ПВО-система - 102 дрона са атакували посред бял ден (ВИДЕО)

15 февруари 2026, 14:54 часа 604 прочитания 0 коментара
Украйна потвърди удари по нефтен терминал в Русия и ПВО-система - 102 дрона са атакували посред бял ден (ВИДЕО)

Генералният щаб на украинската армия съобщи, че ударите на въоръжените сили в Русия през изминалата нощ са поразили нефтения терминал „Таманнефтегаз“ близо до село Волна в Краснодарския край и система за противовъздушна отбрана „Панцир-С1“ близо до Кача на окупирания полуостров Крим. Удари са нанесени и срещу руска артилерийска ремонтна част в окупирания Донецк, както и по концентрация на войски в окупираната част на Запорожието, допълва генщабът.

Още: Дъжд от дронове и тежка нощ за Сочи, подпалена е руска петролна база (ВИДЕО)

Атаката срещу Краснодарския край: пожарникарите се борят с огъня при Волна

Службите за спешна помощ в Краснодарския край съобщиха към 10 ч., че пожарникарите все още се борят с пожари в село Волна след атака с дронове. Два пожара обхващат 2200 квадратни метра. Общо 165 души и 45 единици техника са ангажирани в гасенето.

Според информация от официалния канал в Telegram на губернатора на Краснодарския край Венямин Кондратиев има ударена руска петролна база в село Волна – оттам се изнасят петролни продукти за пристанище Таман. Ранени са и двама души, които са хоспитализирани, добави губернаторът рано сутринта на 15 февруари. Имаше мощни взривове и в Сочи.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Киев е "на ръба", бъдещето ни е "отворен въпрос": Кличко след 1300 дрона и 50 ракети за седмица (ВИДЕО)

Свалени дронове

Точно тогава се появиха редица съобщения в руски Telegram канали, че Украйна е атакувала с над 200 дрона, предимно в Краснодарския край и Крим. Впоследствие руското военно министерство написа, че са свалени 68 безпилотни летателни апарата.

Около 13:30 ч. обаче имаше актуализация - между 9 и 13 ч. московско време са били свалени още 102 дрона над регионите Брянск, Калуга, Тула и Московска област, включително три безпилотни машини, летящи към Москва. Не се дават повече подробности. Засега няма и кадри, доказващи по-големи щети извън Краснодарския край и полуостров Крим.

Още: Украинските дронове спряха работата на една от най-големите рафинерии на "Лукойл"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
война Украйна генерален щаб на украинската армия атака с дронове Краснодарския край петролна база Таман
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес