Хиляди отново протестират в Грузия (ВИДЕО)

За трета поредна вечер хиляди отново изялзоха на протест в Грузия след като правителството внезапно замрази процеса на присъединяване на страната към ЕС, става ясно от видеоклипове в социалните мрежи.

Междувременно в платформата Х се твърди, че тази вечер има едновременни протести в различни градове на страната. Говори се, че специалните сили са се появили в Батуми, което е ядосало хората.

Simultaneous protests at various cities in Georgia. Special forces have just showed up in Batumi. People are angry. #GeorgiaProtests 📷 Luka Bibineishvili pic.twitter.com/SDw914D4hv

Грузинската полиция твърди обаче, че действията на част от хората на митинга, малко след неговото начало днес, са прераснали в насилие, съобщи грузинската медия 1tv.

"Във връзка с провеждащата се акция в района на парламента, представителите на полицейските части са мобилизирани и охраняват обществения ред", се казва в съобщение на полицията в Грузия. ОЩЕ: Майдан и в Грузия: Полицейски побоища и борба за път към ЕС (ВИДЕО)

Органите на реда призовават всеки участник в митинга да изрази протеста си в установената от закона мирна рамка и да не допуска противоправни действия.

Припомняме, че по време на вчерашния протест бяха задържани 107 души в столицата Тбилиси. Тогава демонстранти изградиха барикади по централния булевард "Руставели" и хвърляха фойерверки по полицията за борба с безредиците, която използва водни оръдия и сълзотворен газ, за ​​да се разпръсне тях. ОЩЕ: Грузинският премиер: Сценарият на Майдана не може да бъде реализиран в Грузия

Грузинският президент подкрепи протестиращите в своя реч, която завърши с думите: „Аз съм с вас и ще остана с вас. Така че, да тръгваме!", каза Саломе Зурабишвили.

This is how President of Georgia @Zourabichvili_S finished her speech:

“I am with you and I will remain with you. So, let’s go!” - and she smiled. The attitude of truly the only legitimate representative of the nation! ✊🏻🇬🇪🇪🇺 https://t.co/P9CijdOe9F pic.twitter.com/hTxrfnTgIy