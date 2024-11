Грузинският премиер: Сценарият на Майдана не може да бъде реализиран в Грузия

"Държавата няма да позволи провеждането на революция", обяви грузинският премиер Иракли Кобахидзе заяви в събота след протести срещу правителственото решение за внезапното замразяване на процеса на присъединяване на Грузия към ЕС, предаде Reuters.

"В Грузия сценарият на Майдана не може да бъде реализиран. Грузия е държава и държавата, разбира се, няма да позволи това", каза Кобахидзе, цитиран от грузински медии.

Вътрешното министерство на страната съобщи в събота, че е задържало 107 души в столицата Тбилиси през нощта по време на протест, при който демонстранти изградиха барикади по централния булевард "Руставели" и хвърляха фойерверки по полицията за борба с безредиците, която използва водни оръдия и сълзотворен газ, за ​​да се разпръсне тях. ОЩЕ: Майдан и в Грузия: Полицейски побоища и борба за път към ЕС (ВИДЕО)

Нови протести са планирани за събота вечерта. Хората вече се събират, за да покажат на Кобахидзе, че не приемат резултатите от парламентарните избори и пълното мнозинство на "Грузинска мечта":

Tblisi, Georgia. Protestors have once again gathered. pic.twitter.com/yAp9y3S7fV