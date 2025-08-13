NYT: САЩ заподозря Русия в хакерската атака над федералния съд

САЩ са открили доказателства, че Русия е поне частично отговорна за скорошната хакерска атака на системата, която управлява документи на федералния съд, включително високочувствителни записи с информация, която би могла да разкрие източници и лица, обвинени в престъпления срещу националната сигурност. Това съобщи The New York Times, позовавайки се на няколко души, запознати с пробива. Не е ясно коя организация е отговорна и дали руското разузнаване може да стои зад атаката.

ОЩЕ: Тръмп доволен от решение на съда за идентифициране на гласуващите по пощата

Разкритието идва в момент, когато се очаква президентът Доналд Тръмп да се срещне с руския диктатор Владимир Путин в Аляска в петък, където ще обсъдят възможностите за прекратяване на войната в Украйна.

Russia is suspected of being partly behind a major yearslong hack of the US federal court filing system that compromised sealed and sensitive case documents, including those tied to national security and overseas criminal activity.



Federal officials are urgently moving… pic.twitter.com/4LEjXAM7mc — Clash Report (@clashreport) August 12, 2025

Какво се знае за атаката?

Инцидентът е засегнал съдебни системи в няколко щата и е породил опасения относно сигурността на лица, сътрудничещи в наказателни дела. Според източниците пробивът е разкрил информация не само за свидетели и обвиняеми, а и за запечатани обвинителни актове, заповеди за арест и обиск — данни, които могат да се използват за избягване на правосъдието или да представляват интерес за чуждестранни разузнавателни служби.

Главните съдии на окръжните съдилища в цялата страна са били предупредени да извадят тези видове дела от редовната система за управление на документи.

ОЩЕ: Дигитален Апокалипсис: Известна руска хакерска група заплаши ЕС (ВИДЕО)

Миналата седмица главният съдия на окръг Ню Йорк е издал заповед, забраняваща качването на запечатани документи в PACER, публичната база данни за документи и съдебни дела с възможност за търсене. Обикновено запечатаните документи се качват в базата данни, но зад стена, която на теория предотвратява достъпа до тях от лица без необходимото разрешение. Сега тези чувствителни документи ще бъдат качени на отделно устройство, извън PACER.

Федералните служители се опитват да оценят щетите и да отстранят недостатъците в обширната, силно използвана компютърна система, за която отдавна е известно, че има сериозни пропуски, които биха могли да бъдат използвани от чуждестранни противници.