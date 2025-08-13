Войната в Украйна:

NYT: САЩ заподозря Русия в хакерската атака над федералния съд

13 август 2025, 07:05 часа 485 прочитания 0 коментара
NYT: САЩ заподозря Русия в хакерската атака над федералния съд

САЩ са открили доказателства, че Русия е поне частично отговорна за скорошната хакерска атака на системата, която управлява документи на федералния съд, включително високочувствителни записи с информация, която би могла да разкрие източници и лица, обвинени в престъпления срещу националната сигурност. Това съобщи The New York Times, позовавайки се на няколко души, запознати с пробива. Не е ясно коя организация е отговорна и дали руското разузнаване може да стои зад атаката.

ОЩЕ: Тръмп доволен от решение на съда за идентифициране на гласуващите по пощата

Разкритието идва в момент, когато се очаква президентът Доналд Тръмп да се срещне с руския диктатор Владимир Путин в Аляска в петък, където ще обсъдят възможностите за прекратяване на войната в Украйна.

Какво се знае за атаката?

Инцидентът е засегнал съдебни системи в няколко щата и е породил опасения относно сигурността на лица, сътрудничещи в наказателни дела. Според източниците пробивът е разкрил информация не само за свидетели и обвиняеми, а и за запечатани обвинителни актове, заповеди за арест и обиск — данни, които могат да се използват за избягване на правосъдието или да представляват интерес за чуждестранни разузнавателни служби.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Главните съдии на окръжните съдилища в цялата страна са били предупредени да извадят тези видове дела от редовната система за управление на документи.

ОЩЕ: Дигитален Апокалипсис: Известна руска хакерска група заплаши ЕС (ВИДЕО)

Миналата седмица главният съдия на окръг Ню Йорк е издал заповед, забраняваща качването на запечатани документи в PACER, публичната база данни за документи и съдебни дела с възможност за търсене. Обикновено запечатаните документи се качват в базата данни, но зад стена, която на теория предотвратява достъпа до тях от лица без необходимото разрешение. Сега тези чувствителни документи ще бъдат качени на отделно устройство, извън PACER.

Федералните служители се опитват да оценят щетите и да отстранят недостатъците в обширната, силно използвана компютърна система, за която отдавна е известно, че има сериозни пропуски, които биха могли да бъдат използвани от чуждестранни противници.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Русия САЩ хакерска атака съдилища
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес