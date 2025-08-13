Продължава борбата с пожарите в страната

Продължава борбата с големите пожари в страната, предаде БНР. Най-тежка през вчерашния ден беше ситуацията около Сунгурларе, където се наложи жителите на село Скала да бъдат евакуирани. В гасенето се включиха и военни от Ямбол. Работата на пожарните екипи бе силно затруднена от силния вятър и високите температури. Още: В следващите дни ще видим човешкото безумие - паленето на огън на открито

Къде са действащите огнища?

Към момента огънят край село Скала е овладян. Отменено е бедственото положение в трите села в община Средец.

Продължава борбата и с пожарите над Сандански и Илинденци. Плавъците навлязоха и в териториите на природен парк "Пирин", но благодарение на летателна техника развитието на огъня беше спряно, поне временно. Наземните екипи бяха евакуирани, тъй като пожарът бе върхов.

Вчера министърът на вътрешните работи Даниел Митов отчете, че за седмица пожарите у нас са над 1 000, а част от установените над 330 палежа са по невнимание или умишлени. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт предупредителен код за опасно високи температури в десет области - Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Благоевград, Кюстендил, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана и Видин.

