Любопитно:

И да отстъпим от Мирноград никой от нас няма да се добере жив до Родинско: Украински военен пред Bild

05 ноември 2025, 15:33 часа 244 прочитания 0 коментара
И да отстъпим от Мирноград никой от нас няма да се добере жив до Родинско: Украински военен пред Bild

"Путин сега хвърля всичките си сили в този регион (Покровск и Мирноград - бел.ред.). Ситуацията е изключително тежка. Загубихме 80% от града, все още се борим за останалите 20% и губим и там. Момчетата в Мирноград и по-на юг са в още по-лоша ситуация; те са на практика обкръжени." Този цитат от думи на свой източник от украинските въоръжени сили, пожелал анонимност, привежда руската редакция на BILD в телеграм канала си.

Докато официален Киев твърди, че Покровск и Мирноград се държат и ситуацията там е под контрол, изданието посочва, че според негови източници от украинските въоръжени сили,  ситуацията там е съвсем различна като я определят като критична.

Според украински войник, участващ в отбраната на Мирноград, на около 7 километра източно от Покровск: "Дори да получим заповед за отстъпление, вероятно няма да оцелеем. Най-вероятно никой от нас няма да стигне жив до Родинско. По-добре е да останем на позициите си и да чакаме, докато ни освободят или да ни пренят."

Още: Какво ще се случи с Украйна, ако падне Покровск. Ново съобщение на украинското разузнаване

Според мнозина, пише изданието, ситуацията с Покровск напомня за тази с Бахмут, когато президентът Володимир Зеленски, въпреки съветите на генералите си, забави заповедта си за отстъпление.

"Да, ситуацията е подобна. Ние героично се защитаваме, заявяваме, че Русия е в по-лошо положение, отколкото си признава, а след това отстъпваме", цитира изданието украински дипломат, пожелал анонимност.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Поддръжниците на Зеленски смятат, че продължаващата отбрана е и политически мотивирана, тъй като Киев се опасява, че загубата на Покровск може да бъде възприета като символично поражение във Вашингтон, отбелязва още Bild.

Покровск е все повече имиджов залог. Отговор как Русия се справя с най-силното украинско оръжие - FPV дроновете (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
война Украйна Покровск Мирноград
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес