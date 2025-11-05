"Путин сега хвърля всичките си сили в този регион (Покровск и Мирноград - бел.ред.). Ситуацията е изключително тежка. Загубихме 80% от града, все още се борим за останалите 20% и губим и там. Момчетата в Мирноград и по-на юг са в още по-лоша ситуация; те са на практика обкръжени." Този цитат от думи на свой източник от украинските въоръжени сили, пожелал анонимност, привежда руската редакция на BILD в телеграм канала си.

Докато официален Киев твърди, че Покровск и Мирноград се държат и ситуацията там е под контрол, изданието посочва, че според негови източници от украинските въоръжени сили, ситуацията там е съвсем различна като я определят като критична.

Според украински войник, участващ в отбраната на Мирноград, на около 7 километра източно от Покровск: "Дори да получим заповед за отстъпление, вероятно няма да оцелеем. Най-вероятно никой от нас няма да стигне жив до Родинско. По-добре е да останем на позициите си и да чакаме, докато ни освободят или да ни пренят."

Според мнозина, пише изданието, ситуацията с Покровск напомня за тази с Бахмут, когато президентът Володимир Зеленски, въпреки съветите на генералите си, забави заповедта си за отстъпление.

"Да, ситуацията е подобна. Ние героично се защитаваме, заявяваме, че Русия е в по-лошо положение, отколкото си признава, а след това отстъпваме", цитира изданието украински дипломат, пожелал анонимност.

Поддръжниците на Зеленски смятат, че продължаващата отбрана е и политически мотивирана, тъй като Киев се опасява, че загубата на Покровск може да бъде възприета като символично поражение във Вашингтон, отбелязва още Bild.

