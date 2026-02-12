"Идиоти": Вътрешен взрив срещу спирането на Телеграм в Русия. Путин с мярка да пази властта си (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руски военни части в Запорожка област са започнали да отстъпват. Това казва руското опозиционно издание The Moscow Times. “Опасенията на Z-каналите, че спирането на сателитната интернет услуга Starlink ще подкопае позициите на руската армияна фронтовата линия, започнаха да се сбъдват. Украинските сили напреднаха в Запорожка област, след като руски части губят сателитна връзка“, заяви висш служител на НАТО пред The Moscow Times.

Въпросният човек обаче не уточни до каква степен новините за украински успехи всъщност се дължат на мерките руснаците да не могат да ползват Starlink за военни цели. "След като загуби тази връзка, Русия се озова в донякъде трудна позиция по отношение на оперативното командване и контрол. Всяка алтернатива, към която Русия се обърне, вероятно няма да бъде толкова ефективна", обясни източникът от Алианса. А украинският военен канал "Офицер" казва: Илон Мъск и SpaceX имат възможност да създадат глобално предимство за Съединените щати в бъдещата война, като адаптират Starlink към военни задачи и нужди и така ще обезсмислят много от съвременните методи за електронно заглушаване.

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец също обръща поглед към Запорожка област. Той пак повтаря, че руските части при Гуляйполе всъщност се стремят да осигурят фланга на руската армия в Ореховското направление, най-западната част на Запорожка област. Идеята – руската армия да стигне до предградията на град Запорожие от югоизток. Отделно, руската група "Восток" се стреми да напредне на широк фронт към линиите Новомиколаевка – Терсянка и Новосолнишно – Гуляйполе – Омелник. Но според Машовец руснаците имат успех само западно и северозападно от Гуляйполе, на отделни позиции по линията Тернувато – Зализнично и Староукраинка. А при Тернувато украинците са отблъснали руски части пак зад река Янчур, по информацията на о.з. полковника, който добавя, че не може да потвърди данните за украински пробиви от 16 километра. Нещо повече – Машовец не счита ситуацията при Гуляйполе за много оптимистична за украинската армия, макар че през последната седмица руското настъпление много се е забавило. Според украинския военен анализатор, руснаците не са толкова далеч от това да си осигурят ситуация и позиции в югоизточните подстъпи на самия град Запорожие. Трябва да има още усилия от украинска страна, за да се промени повече положението в украинска полза, добавя той. Доказателство, че и в Ореховското направление е горещо, е операция на ГУР (Главното разузнавателно управление на Украйна) за разчистване на руски позиции в близост до Степногороск. От това населено място руската цевна артилерия би могла да достига град Запорожие (около 40 километра) – Още: Украйна мина в локална контраофанзива: Z-страх за Запорожието, украински успехи и на други места (ОБЗОР – ВИДЕО)

Ukrainian aviation carried out several airstrikes on Russian positions in the southern high-rise buildings of Stepnohirsk on the Zaporizhzhia direction. #Ukraine pic.twitter.com/a106UpFzGU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 11, 2026

Ukrainian International Legion GUR, TGR "Revansh", assault company "Advanced" reconnaissance and strike operations to identify the enemy and destroy a dugout with Russian soldiers with explosives in area Lukyanivske, Zaporizhia region, Ukraine

47.604996, 35.407309@GeoConfirmed pic.twitter.com/Uc4GDF7OzX — Auditor (@auditor_ya) February 11, 2026

Вместо да има алтернатива на Starlink обаче, Русия почна да ограничава и блокира и друг комуникационен канал, който е много популярен сред руснаците – Телеграм. Тези действия обаче показаха, че има разцепление дори сред управляващите в Русия за мярката. Депутатът от "Единна Русия" (партията на руския диктатор Владимир Путин) Сергей Миронов избухна със следните думи: "Какво правите, идиоти? Хората (руснаци) умират там. А вие какво правите?". Руският депутат призова блокиращите Телеграм сами да отидат на фронта в Украйна и да видят какви са последствията от действията им. Миронов е твърдо убеден – Телеграм е единствен канал на комуникация за руските войници в Украйна с техните семейства, както и основен канал за набиране на дарения и помощ за руската армия.

🔥 «Who is slowing down Telegram? Go to the front line»



Pro-Kremlin politicians are clashing over restrictions on Telegram in Russia.



Sergey Mironov, a member of Russia’s parliament and a strong supporter of the war, publicly criticized the move to slow down or block the… pic.twitter.com/Gmk5ZN6wWX — NEXTA (@nexta_tv) February 11, 2026

Пак с епитите "идиоти" и "негодници", руски депутати от Руската комунистическа партия и "Справедлива Русия" предложиха руското министерство на цифровото развитие да бъде питано какви са му законовите основания да блокира Телеграм. Само че 102 депутати от "Единна Русия" блокираха инициативата, която беше гласувана в Думата (долната камара на руския парламент).

Лавров не се спира

Трети ден руският външен министър Сергей Лавров продължава да се изявява – този път той говори в руския парламент. И заяви – Русия няма да протяга ръка за сътрудничество с Европа, защото Европа подкрепяла от самото начало "нацисткия режим" в Киев. Европа напълно се била дискредитирала в очите на Русия – конкретно защото замрази и блокира руските активи под своя юрисдикция. Руският външен министър буквално проплака, че нямало значение, че Европа давала само печалбите от тези активи на Украйна – това пак си били един вид "изкарани с пот" руски пари (от движението на световните финансови пазари) и затова Москва не може да прости на Европа. Преди това, в рамките на 72 часа Лавров даде и бяха публикувани 3 отделни интервюта – според анализаторите от ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) идеята е била опорките в интервютата да стигнат както до руската публика, така и да западната:

Междувременно, руският диктатор Владимир Путин подписа указ, с който предава командването на "Росгвардия" на генерал Валерий Герасимов – началника на руския генщаб. "Росгвардия" по принцип е жандармерийна структура, но участва и във войната в Украйна. Путин вероятно се мъчи да осигури допълнителна защита за властта си чрез промяната, смятат от ISW. И напомнят, че всъщност Путин създаде "Росгвардия" в днешния ѝ вид през 2016 година.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said Moscow will not take steps toward Europe, claiming it has fully discredited itself in Russia’s eyes. He said no initiatives will come from Russia and described European leaders’ talk of possible calls with Putin as empty. Lavrov added… pic.twitter.com/xA5nhN0qgw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 11, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна почти не се е променила на дневна база и остава далеч от най-горещите дни на войната. Съгласно информацията на украинския генщаб на 11 февруари са станали 124 бойни сблъсъка, с 2 по-малко от 10 февруари. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 246 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 38 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3488 изстреляни снаряда, като това е с около 150 повече за денонощие. Руската армия е използвала 7976 FPV дрона, което е с около 150 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление, което остава най-горещо, са спрени 22 руски пехотни атаки. Покровск все още е посочен като място на активни боеве, както и цялата линия села от север-северозапад на града – Родинско, Ново Шахово, Филия. Още 15 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област. Само 9 руски пехотни атаки са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка – толкова е имало и в Южнослобожанското направление (най-северната част на Харковска област). 12 руски пехотни атаки са станали в Славянското направление, а 10 – в съседното от север Лиманско направление. В Купянското направление е станала само 1 руска пехотна атака – то се намира между Лиманското и Южнослобожанското направление. А в Сумска област пак имаше опит за руски пробив с тактика войниците да преминат през газова тръба - има кадри как завършва всичко: ВИДЕО, 18+!

(КАРТА) "Групировката "Восток" отблъсква контраофанзивни действия на украинските въоръжени сили на границата между Запорожка и Днепропетровска области близо до Тернувато. Освен това противникът предприема активни действия близо до Гуляйполе, като обстановката се характеризира с контраатаки", пише "Два майора" и забравя да спомене, че всъщност украинците са напреднали още на изток от Тернувато, като са стигнали до село Косивцо.

Mop-up continues in the Huliaipole axis. Ukraine’s 33rd Separate Assault Regiment confirms it has cleared the village of Kosivtse of Russian forces during a counter-sabotage operation. The unit reports the settlement is under full control of Ukrainian forces. #Ukraine pic.twitter.com/phFXb1uhrb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 11, 2026

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 24 ракети и 219 далекобойни дрона по цели в Украйна, от които 150 са били клас "Шахед". Изстреляните от руснаците ракети – 23 балистични "Искандер-М"/С-300, 1 авиационна ракета Х-59/Х-69. От тях са свалени 16 ракети – 15 балистични и ракетата Х-59/Х-69 и 197 дрона. На 13 места в Украйна е имало удари от преминалите през украинската ПВО руски ракети и дронове, сочи обобщението на сводката на украинските ВВС – ОЩЕ: След украински удар: Никой няма да учи в град Мичуринск. Порой руски ракети и дронове по Киев, Харков, Одеса, Днипро (ВИДЕО)