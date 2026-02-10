Украйна мина в локална контраофанзива: Z-страх за Запорожието, украински успехи и на други места (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинската армия минава в локални контраофанзиви, които застрашават руските позиции в най-горещите направления. Такива позиции и мнения се появиха в известни Z-канали в Телеграм. Най-ярък пример е руският пропагандист Юрий Подоляка – всъщност той е роден в Суми, Украйна, през 1975 година. Подоляка е категоричен – в две публикации той обяснява как украинската армия е съумяла да натрупа достатъчно сили за контраофанзива в района на Гуляйполе, Запорожка област. Не само за този сектор на фронта обаче има такива данни.

Russian military analyst Yuriy Podolyaka says the situation on the Zaporizhzhia front has sharply heated up over the past two days. According to him, Ukrainian forces have launched active counterattacks in the area of Huliaipole.



— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 9, 2026

Още: Русия сама оцени: Чудовищни загуби за руската петролна и газова индустрия заради украинските дронове

По отошение на Гуляйполе, Подоляка съобщи, че общо 7 украински щурмови полка и 3 щурмови бригади на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са се задействали. Целта им, според Z-блогъра – да се подсигурят логистични връзки към Покровск, на изток. Подоляка твърди, че има най-осезаем украински напредък близо до Новомихайловка. Той казва, че украинските части са успели да превземат руските позиции в районите на Орестопол и Сосновка. Боевете, добавя Подоляка, продължават и около Березово, където засега няма ничий превес. Отделно Z-блогърът описва и ситуацията при Тернувато като "нестабилна" - но точно там излязоха геолокализирани видеокадри, показващи украински успех. Други Z-канали се утешават с твърдения, че украинците загубили един танк Abrams там – НАУЧЕТЕ ОЩЕ: Десетилетия военно обезкървяване на Украйна, за да рухне пред Русия: Зеленски с визия за кардинална промяна (ОБЗОР – ВИДЕО)

В тона на Подоляка влиза и популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", който информира за серия мащабни украински контраатаки в Запорожка област и на границата между Днепропетровска и Донецка област (при река Янчур). Още в края на януари украинците започнали операции, сега това се превърнало в "локално контранастъпление" - и въпреки че на някои украински части успели да проникнат по-дълбоко в зоната на руски контрол, нямало критични проблеми за руснаците, уверява каналът.

Интересното относно твърденията на Подоляка, на "Рибар" и на Z-общността като цяло – говорителят на украинското командване "Юг" полковник Владислав Волошин коментира пред РБК Украйна, че няма масирана украинска контраофанзива в Запорожка област и на границата между Днепропетровска и Донецка област. Именно от изток на запад, от Донецка област частите на руската групировка "Восток" напреднаха до Гуляйполе, докато се очакваше основният руски опит за настъпление да дойде от юг на север, откъм Бердянск. Волошин заяви, че обясненията на Z-каналите за украинска контраофанзива всъщност прикриват лъжливи руски доклади, в които преди известно време са отчетени несъществуващи руски военни успехи и сега се тръби за контраофанзива и загуби на позиции, до които руски войници всъщност никога не са стигали. Специално за Тернувато Волошин заяви, че фронтовата линия е на 10-15 километра източно от населеното място. Украинският военен канал "Офицер" казва същото като Волошин – руснаците никога не са били на тези позиции, от които сега уж са отблъснати (КАРТА).

Факт е обаче, че и на други места на фронта има украински успехи. Геолокализирани видеокадри показват, че украинците са прочистили и твърдо държат село Золотой Колодяз, което се намира източно от Добропиля и непосредствено северно от село Нови Донбас, откъдето руснаците също искат да пробият. Целият този сектор на фронта е северно от Покровск – Седми украински щурмови корпус, който отговаря за защитата на Покровск и Мирноград, обобщава, че руснаците имат числено предимство и се възползват с авиобомби лека-полека да напредват по фланговете на агломерацията Покровск-Мирноград, без да мислят за загубите в хора в този процес. Има обаче и данни от ISW, че напоследък са намалели руските атаки с дронове "Мълния", вероятно заради мерките срещу това руснаците да разполагат със сателитната услуга Starlink:

⚔️ 18 POWs in 24 hours: Ukraine’s Defense Forces cleared the village of Zolotyi Kolodets



Russian troops had been hiding in basements for months — without communication or supplies, effectively surrounded for nearly four months.



The operation was carried out by the Interbat unit… pic.twitter.com/GM5pGXXqyg — NEXTA (@nexta_tv) February 9, 2026

Russian forces are pressing in the Pokrovsk and Myrnohrad area, relying on three key advantages: the use of guided aerial bombs (KABs) amid insufficient Ukrainian air defense ✈️💣, control of the heights and flanks ⛰️, and a manpower advantage, with troops thrown into assaults… pic.twitter.com/bO7knusYkW — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) February 9, 2026

(КАРТА) И още – в Харковска област, в направлението към Велики Бурлук, северно от Купянск, украинците са постигнали успех в село Чугуновка – има геолокализирани видеокадри как украински войници издигат украинското знаме там, след като руски щурмови групи бяха успели за кратко да влязат в населеното място. В това направление руснаците са водени от украински предател – припомнете си историята: Украинският предател, който води руснаците към превземане на Купянск

Ukraine’s forces have cleared the border village of Chuhunivka in Kharkiv region and raised the national flag. The 16th Army Corps said Russian troops tried to infiltrate the settlement using bad weather as cover, but Ukrainian forces reacted in time and captured some of the… pic.twitter.com/WHhGDffr5e — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 9, 2026

От друга страна, в Купянското направление руската армия пак е поела контрола над Петропавловка и Степова Новоселка, които се намират югоизточно от Купянск и са атакували село Подоли. Десети украински корпус публикува видеокадри за руската атака, с участието на бронирани превозни средства и обобщи – тя е отбита, унищожени са 2 руски амфибийни превозни средства, 11 АТВ-та и 2 бъгита, като са убити 17 руски войници и са ранени още 4. "Твърде рано е да се говори за скорошно превземане на Купянск", констатира руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" в дневния си обзор. Отделно, руснаците бавно пълзят в източната част на град Лиман – има видеокадри и от боевете там, на украински удари с дронове. А "Рибар" с възторг казва, че руските части били близо до Бондарно:

❗️Repelling a 🇷🇺Russian assault with the simultaneous use of armored vehicles and quad bikes by fighters of the 14th Mechanized Brigade of the 🇺🇦Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/3shliJaSIC — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) February 9, 2026

Лавров държи първа линия в руския информационен фронт от лъжи

В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) пак се занимава с повтарящите се опорки на руския външен министър Сергей Лавров. Той явно е избран от руския диктатор Владимир Путин за изпълнител в следващата фаза от плана му да няма истински мирни преговори засега. Лавров задърдори как САЩ не си спазвали обещанията от Анкъридж, Аляска – след срещата на Путин с американския президент Доналд Тръмп там нямаше нищо официално като съобщение за постигнати договорености. Русия обаче настоява оттогава-насам, че Тръмп приел руските искания най-общо, че Украйна е руска сфера на влияние, управлението ѝ трябва да е „приятелско“ от гледна точка на Кремъл, а армията ѝ да е символична. Руският външен министър пак стигна до позната за него и колегите му от Кремъл безумна пропаганда – че в Украйна властва "нацистки режим", наложен от Запада и този резим започнал война с Русия. И това при положение, че цял свят видя чия армия къде нахлу на 24.02.2022 година - ОЩЕ: Лавров: САЩ ни предложиха нещо за Украйна в Аляска, но не са готови да го приложат (ВИДЕО)

Lavrov also declared that the West had magically transformed Ukraine into a "Nazi state" and, once again "unleashed a war" against poor Russia. pic.twitter.com/k3yp5g7oiH — WarTranslated (@wartranslated) February 9, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Рязък спад в интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна съгласно официалната украинска военна статистика. Украинският генщаб отчита 168 бойни сблъсъка на 9 февруари спрямо 312 на 8 февруари. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 249 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е със 101 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 2946 изстреляни снаряда, като това е с около 200 повече за денонощие. Руската армия е използвала 6629 FPV дрона, което е с около 2650 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Russians are ready for war with NATO. Berlin can be next!🤣 pic.twitter.com/rOpTOKQ0K2 — NEXTA (@nexta_tv) February 9, 2026

Покровското направление е пак номер едно като интензивност на боевете – там са спрени 38 руски пехотни атаки. 21 са извършените руски пехотни атаки при Гуляйполе, Запорожка област. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, е имало 12 руски пехотни атаки, а северно от това направление, в Славянското направление, са станали също 12 руски пехотни атаки.

Тази нощ Русия е изстреляла 125 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 70 от тях са били клас "Шахед". Свалени са 110, а удари от преминалите през украинската ПВО руски безпилотни летателни апарати има на 6 места в Украйна съгласно сводката на украинските ВВС. Украинската спешна служба съобщава за ранено бебе на 1 годинка, 2 жени и 1 мъж в Запорожка област, като са избухнали пожари в няколко къщи и селскостопанска постройка – ОЩЕ: Дронове, ракети и силно земетресение в най-голямото руско пристанище в Черно море (ВИДЕО)