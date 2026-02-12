След украински удар: Никой няма да учи в град Мичуринск. Порой руски ракети и дронове по Киев, Харков, Одеса, Днипро (ВИДЕО)

Всички учебни заведения в руския град Мичуринск са затворени и няма да има занаятия през днешния ден, 12 февруари. Това обяви кметът на града Максим Харников в руския еквивалент на Facebook - ВКонтакте. Причината - среднощната атака с дронове, чиято цел беше военният завод "Прогрес". Той е специализиран в производство на високотехнологични изделия - на системи за управление на ракети и авиационно оборудване.

Според геолокализация на кадри на пожар в района на "Прогрес", направена от руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA (има и втора геолокализация), ударен е Технологичният колеж в Мичуринск, който се намира на около 150 метра от завод "Прогрес". Отделно пожар е избухнал в супермаркет непосредствено до завода - "Семеен Магнит":

Потвърждение за удара в колежа дава в официалния си канал в Телеграм и губернаторът на Тамбовска област Евгений Певришов. Той казва, че пожарът вече е угасен, няма пострадали хора и студентите в колежа са евакуирани в детската болница на Мичуринск. Има обаче двама ранени при удара в супермаркета, за който Первишов също казва, че е станал факт:

И още - в Котлубан, Волгоградска област, също е нанесен удар. Украинският мониторингов телеграм канал Supernova+ препубликува твърдения от руски канали, че вероятно става въпрос за удар с ракети "Фламинго". Ударът е по обект на руските ракетни войски, изглежда склад за оръжия и боеприпаси. Има евакуация:

Руски удари в Украйна

Украинската столица Киев отново попадна под руски въздушен обстрел - има данни в официалния канал в Телеграм за изстреляни от руснаците балистични ракети по Киев, както и по втория по големина украински град Харков.

Ръководителят на военновременната администрация на Киев Тимур Ткаченко посочва в официалния си канал в Телеграм, че има двама ранени при атаката, но едва ли това е окончателната информация. И Ткаченко, и кметът на Киев Виталий Кличко съобщават засега за щети в различни райони на украинската столица, но основно говорят за паднали отломки от руски далекобойни дронове:

В Одеса са убити най-малко четирима души, според информация от местните власти.

В Днипро (Днепропетровск) са ранени бебе и 4-годишно момиченце след руския обстрел и там, съобщава украинският информационен канал Труха:

