Първо спряхте Starlink, сега и Telegram - ново бедствие за руската армия. Кремъл се кани да върне "историческите" си земи (ОБЗОР - ВИДЕО)

На 10 февруари руският външен министър Сергей Лавров продължи да обвинява изрично САЩ за липсата на напредък в прекратяването на войната на Русия срещу Украйна. В интервю за руската държавна телевизия НТВ той обвини Вашингтон, че действа недобросъвестно по време на мирните преговори, налагайки нови санкции на Русия и вторични мита на вносителите на руски петрол, като повтори критиката си от ден по-рано, че Щатите са виновни за липсата на напредък в прекратяването на сраженията.

Лавров заяви, че политиката на САЩ към Русия под ръководството на президента Доналд Тръмп „върви в грешната посока“. Първият заместник-председател на Комисията по международни въпроси на руската Държавна дума Алексей Чепа се присъедини към критиките на външния министър, като отбеляза, че „действията, а не думите“ на САЩ показват, че Щатите остават „противник“ на Москва.

Лавров също така изрично се позова на позицията на Русия по Истанбулските протоколи от пролетта на 2022 г., които Кремъл периодично цитира като подходяща основа за мирно споразумение. Всъщност проектодоговорът от Истанбул, подготвен малко след началото на руската инвазия, представляваше чисто и просто капитулация на Украйна, а Москва не е мръднала и на сантиметър от исканията си четири години по-късно, въпреки че е дала над 1,2 милиона военни жертви (по независими данни): Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин.

Сергей Лавров поиска рамката за вземане на решения за гаранциите, предложени в проекта от Истанбул, а именно Русия – агресорът във войната в Украйна – да бъде третирана като неутрална „гарантираща държава“ на Украйна. И още - Русия и Китай да имат право на вето върху механизма за реагиране на бъдеща агресия в Украйна, съседката на Русия да се ангажира с неутралитет, строги ограничения на размера и състава на въоръжените сили и никога няма да приема военна помощ от своите съюзници. Кремъл се опитва да принуди Съединените щати да се откажат от последните преговори, водени с Украйна и Европа, в полза на споразумение между САЩ и Русия, основано почти изцяло на руските искания, които не са се променили в хода на войната, посочва американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Според топ дипломата на Москва гаранциите за сигурността били нещо "непроменливо" за Русия, както "човешките права". Той заяви, че администрацията на Тръмп е предала на Русия документ по мирния процес в края на миналата година - след срещата в Аляска. Имало няколко документа под "различни форми", които се разпространявали, а руснаците видели един от тях - останалите били "резултат от опитите на Зеленски и неговите патрони от Великобритания, Германия, Франция и държавите от Балтийския регион да изнасилят" инициативата на Тръмп, по думи на Лавров. А американците адресирали в документите нуждата от възстановяване на правата на рускоговорещите в Украйна и правата на руското малцинство в страната, добави той: "Защитени от Путин": Рускоговорещите украинци са с негативно мнение за Русия.

🤡 Lavrov: "Ukrainian and European sides tried to 'rape' the American peace initiative on Ukraine"



He mentioned that only one document was presented, and all subsequent versions were the result of attempts to "rape" the initiative by Zelensky and his "patrons" from the UK,… pic.twitter.com/M73u0EeIZ8 — NEXTA (@nexta_tv) February 11, 2026

Отделно от това руският външен министър заяви, че Москва ще завърши процеса на връщане на "исторически руските земи" на законните им собственици. По думите му - хората в Крим, Донбас и Новорусия (включваща още области, вкл. Херсонска и Запорожка) изразили тази своя воля в референдумите от 2022 г., а именно доказано подправените обществени допитвания под дулото на оръжие, проведени от руснаците в окупираните земи. Русия щяла да ги върне напълно към своята територия, за да гарантира "езиковите, културните и религиозните права на тези, които остават под властта на Киев". Така щяла да се разреши и още една "първопричина" за войната - военната заплаха за националната сигурност на Руската федерация, която идвала от "територия на Украйна" (признание от Лавров, че земята е украинска).

🤡 Lavrov stated that Russia will complete the process of returning historically Russian lands to their rightful home



According to him, all "Russian people" in Ukraine desire this.



In Ancient Greece, shame was covered with a fig leaf, while in modern Russia – with Lavrov's… pic.twitter.com/EnwHJdzwmL — NEXTA (@nexta_tv) February 10, 2026

На този фон беларуската опозиционна телевизия NEXTA припомня как през 2024 г. Путин постави няколко „много прости“, по думите му, условия за започване на мирни преговори. Той искаше четирите незаконно анексирани от Русия региона - Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област на Украйна - да му бъдат предадени. Настояваше и за обещание, че Украйна никога няма да се присъедини към НАТО. В замяна - диктаторът беше "готов" само да започне диалог и временно да спре боевете. "Време е да преосмислят позицията си онези, които наивно вярват, че Путин просто се нуждае от нещо, за да сложи край на войната", посочват журналистите.

2024. Putin sets "very simple" conditions for starting peace talks



He wants four regions to be handed over to him and a promise that Ukraine will never join NATO.



For all this, he was only willing to start a dialogue — and temporarily halt the fighting.



It’s time to rethink… pic.twitter.com/DQz7S4jLiD — NEXTA (@nexta_tv) February 11, 2026

Русия блокира Telegram - армията е в шок, Z-каналите пищят

Една от големите теми на фронта от вчерашния ден е, че Русия - чрез Роскомнадзор - официално започна да блокира Telegram. Беше съобщено, че от 10 февруари започват уж частични ограничения, но бързо се натрупаха докладвания за неуспешно изпращане на съобщения и други проблеми с месинджъра. Руският депутат и бивш командващ Южния военен окръг на Руската федерация Андрей Гурульов от партията на диктатора Владимир Путин - "Единна Русия" - заяви, че забавянето на Telegram и YouTube в страната е част от борбата на Русия с НАТО.

Kremlin says it’s blocking Telegram for Russians as part of its "fight against NATO" 🇷🇺



A member of the Russian State Duma, Andrey Gurulyov, claims that there's no other way to protect information and urges all Russians to endure and switch to the FSB’s own messenger, MAX.



Why… pic.twitter.com/LVytPCkv3T — NEXTA (@nexta_tv) February 10, 2026

Причината, която посочват от Роскомнадзор пред вестник "Коммерсант" - да принудят Telegram да спазва руските закони.

Russia has officially begun blocking Telegram, according to Roskomnadzor. Users report widespread disruptions, with Downdetector data showing a surge in complaints. Reported issues include messages failing to send, media not loading, missing notifications, and app outages across… https://t.co/ZDzDTeoHXj pic.twitter.com/lmfif5M2X0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 10, 2026

Всичко това обаче предизвика бурна реакция от т.нар. Z-общност (руските военни блогъри). Националистът Егор Холмогоров използва тлъста обида за Роскомнадзор. Telegram каналът Fighterbomber, който е поддържан от бивш военен пилот, беше по-красноречив и ироничен: „За съжаление, не можем да деактивираме Starlink за украинците. Но можем да деактивираме Telegram за руснаците. И ако можем, защо да не го направим?“.

„Смятаме, че това решение е поредната измама от типа „просто забранете всичко“, която няма да доведе до нищо друго освен раздразнение сред хората“, заяви DShRG Rusich.

„Вашите истории просто ме влудяват, не мога да ги понасям повече. Една история е по-учудваща от другата, просто е така. За измамници в Telegram. За някаква вражеска пропаганда, за тероризъм. За какво изобщо говорите?“, възкликна възмутено пропагандистът Евгений Норин. "Наистина е жалко“, написа военнопропагандният канал "Два майора". Блогърката Екатерина Мизулина също се изказа против блокирането: „Символично е, че днес е Световният ден за по-безопасен интернет. Празник, така да се каже. Това подарък ли е, или нещо подобно?“, написа тя в Telegram (вижте реакциите тук).

Руската армия също е в паника. Първо спиране на Starlink, сега и на Telegram - това създава проблеми с комуникацията на фронта. Telegram е най-удобната платформа за комуникация между руските военни. Те не само обменят информация чрез нея, но и гледат атаките с дронове в канали за наблюдение в реално време - така успешно могат да противодействат на украинските безпилотни летателни апарати. „Сега, когато искате да ни отнемете този инструмент – е, който сее вятър, жъне буря“, казва войник в обръщение към "Роскомнадзор и още по-нависоко - когото Владимир Владимирович (Путин) може да чуе".

🚨First Starlink, now Telegram. Russian soldiers are in panic — due to communication problems in the "special military operation" zone, soldiers are dying



Telegram is the most convenient platform for them to communicate. They not only exchange information, but also monitor… pic.twitter.com/lWj6CvYgOj — NEXTA (@nexta_tv) February 10, 2026

Трупат се и още предупреждения и оплаквания от руски войници - видео с призивите на трима военни беше публикувано от руския мониторингов канал Lpr 1. „Свързвам се с Роскомнадзор. Моят позивен сигнал е DJ. В момента съм на бойна служба. Член съм на групата „Албатрос“. Борим се с вражески безпилотни летателни апарати, за да не достигнат нашата любима родина, Русия. А Telegram е единственият ни канал за комуникация. Не ни лишавайте от него!“, зове първият.

„Здравейте, братя и сестри! Аз съм военнослужещ на служба. Бих искал да се обърна към моите другари в Роскомнадзор, другарите, които надзирават този Роскомнадзор, чрез вас. В момента се нуждаем от инструмент като Telegram. Не го забавяйте, не го блокирайте. Той ни позволява да обменяме информация доста бързо, за да пресечем дроновете. Това е всичко“, казва вторият войник.

„Ние, бойците, които сме част от екипа за противодействие на безпилотни летателни апарати „Албатрос“, призоваваме ръководството на службите на Роскомнадзор да не забавя и да не блокира Telegram, поне в новите територии, тъй като това ще доведе до намаляване на ефективността на нашите усилия за противодействие на безпилотни летателни апарати“, казва третият.

От своя страна, Борис Корчевников - изпълнителен директор на телевизионния канал „Спас“, водещ в „Россия-1“ и пропагандатор - отговори на коментара на основателя на Telegram Павел Дуров относно забавянето на приложението в Русия. Дуров заяви, че „ограничаването на свободата на гражданите никога не е правилното решение“.

"Един предполагаем руснак на име Павел Дуров реши да дава уроци на страна, която е във война – и то на собствената си родина – с приказки за „свобода на словото“ и други вековни измами. Вместо просто да се погрижи „свободолюбивият“ му месинджър да спре да помага на хората да убиват, да разпространяват злоба, лъжи и да служат на негодници – нещо, което той може да направи с лекота“, написа Корчевников.

Z-пропагандистката Анастасия Кашеварова съобщи, че според нейната информация Telegram няма да бъде блокиран. „Не се притеснявайте, Telegram ще остане“, това ми казаха същите източници, които работят по блокирането на месинджъри и защитата на интересите на Русия в интернет“, написа тя. Роскомнадзор по-рано заяви, че „ще продължи да налага ограничения на Telegram“.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изрази съжаление за „необходимостта” от забавяне на Telegram. „Виждам и чета изявленията на Роскомнадзор, че е взето решение за забавяне на Telegram, защото компанията не спазва руското законодателство. Е, жалко, че компанията не се съобразява, но има закон, който трябва да се спазва“, заяви прессекретарят на диктатора Владимир Путин в интервю за държавната информационна агенция ТАСС. Той отбеляза също, че Путин не използва приложения за незабавни съобщения, а само специална линия за комуникация.

ТАСС отбелязва, че решението на московски съд от 2018 г. да блокира Telegram все още не е отменено. Според мотивите на съда платформата е била длъжна да предостави техническите възможности за криптиращи ключове на Федералната служба за сигурност (ФСБ). Адвокатите на месинджъра се опитаха да оспорят това, но апелативният процес потвърди решението. След това Русия започна да блокира услугата, но това не се отрази на потребителите, тъй като Telegram промени своите IP адреси. Ограниченията за Telegram бяха отменени през юни 2020 г. по споразумение с Главната прокуратура, след като приложението за съобщения изрази ангажимента си да се бори с тероризма и екстремизма. Роскомнадзор обаче сега заяви, че ще „продължи да налага ограничения на Telegram“.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Рязък спад в интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна отчита украинският генщаб - едва 126 сражения са станали на фронта на 10 февруари спрямо 168 бойни сблъсъка на 9 февруари (т.е. с 42 по-малко). Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 284 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 35 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3310 изстреляни снаряда, като това е с около 360 повече за денонощие. Руската армия е използвала 7719 FPV дрона, което е с около 1090 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-много руски пехотни нападения е имало в Покровското направление - 35, като всички от тях са спрени, твърди украинската армия. Още два опита за атака руснаците са направили в спомагателното от юг Олександриевско направление. В посока Гуляйполе (Запорожка област) са извършени още 13 щурма на армията на Путин, включително при град Гуляйполе и Добропиля. Единственото друго направление с двуцифрен брой сражения за последното денонощие е Константиновското (10).

Продължават да се трупат данни за локална контраофанзива на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Запорожка област (имаше признания на руски военни блогъри и за мащабни контраатаки на украинците също на границата между Днепропетровска и Донецка област). Междувременно от ВСУ не смеят да коментират нищо по същество, за да не провалят предполагаемите контранастъпателни операции. Във видеоклипове се виждат украински войски заедно с пленени руски войници в село Лукяновско в Запорожието - североизточно от Степногорск. Твърди се, че руснаците са били отведени там. Все още няма потвърждение, че селото е напълно освободено от руско присъствие, но се провеждат операции по прочистване.

Videos shared online show Ukrainian troops inside Lukianivske village in the Zaporizhzhia direction, along with captured Russian soldiers said to have been taken there. There is no confirmation yet that the village has been fully cleared of Russian presence but mop up operations… pic.twitter.com/tMr1xjLx9L — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 10, 2026

В дневния обширен обзор на ISW селцето е посочено като зона на сражения на 9 и 10 февруари - руските сили са атакували там. Става въпрос за най-западната част на Запорожка област. Според геолокализирани кадри, публикувани вчера, руските сили наскоро са напреднали в югозападните покрайнини на Новоандреевка (югозападно от Орехов).

Командирът на 1-ви отделен щурмов полк на украинската армия Дмитро Филатов заяви пред Army TV, че руските сили в момента се концентрират върху удържането на позициите си близо до Гуляйполе, без да отбелязват напредък. Той добави, че украинските сили са постигнали известни успехи, но подробностите все още не могат да бъдат разкрити.

Commander of the 1st Separate Assault Regiment Dmytro Filatov told Army TV that Russian forces are currently focused on holding their positions near Huliaipole, with no recent progress. He added that Ukrainian forces have had certain successes, but said details cannot yet be… pic.twitter.com/rlX3xGTt4o — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 10, 2026

Група от Националната гвардия на Украйна същевременно унищожи руска ракетна система за многократно изстрелване BM-27 „Ураган“ в Запорожието. Системата беше обстрелвала гражданска инфраструктура в Запорожие. В операцията участваха тежки бомбардировачи, FPV дронове и координирано въздушно разузнаване, посочват от групата.

Ukraine’s National Guard Lasar’s Group destroyed a BM-27 Uragan multiple launch rocket system on the Zaporizhzhia axis. The system had been shelling civilian infrastructure in Zaporizhzhia. The operation involved heavy bombers, FPV drones and coordinated aerial reconnaissance.… pic.twitter.com/cLj77xXtsC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 10, 2026

Украинският военен анализатор Константин Машовец, който е служил в генщаба, пише във Facebook, че "в редица райони в Южната оперативна зона ВСУ контраатакуват предните позиции на противника" и "има определени резултати". Той обещава да даде повече информация в следваща публикация.

Иначе е сигурно, че руските сили наскоро са превзели Зализнично, западно от Гуляйполе. Според военнопропагандния руски канал "Два майора" руските въоръжени сили "проведоха масивен въздушен удар срещу цели в Запорожие, като съобщиха за пожар". Тактическите безпилотни летателни апарати „Мълния“ увеличават обхвата си - "този дрон за атака на руските въоръжени сили беше забелязан снощи близо до Николаев", добавя източникът. А за боевете в региона отбелязва, че превземането на Зализнично може да изтласка зоната на боевете от Гуляйполе, "където врагът постоянно провежда контраатаки". През последните 24 часа там са били отблъснати 7 контраатаки на украинските въоръжени сили, включително и такива, проведени от бронирани колони, твърди "Два майора" и добавя без доказателства: "Бяха унищожени един танк, три бронирани бойни машини и повече от два взвода вражески личен състав".

От Днепропетровска област има видео, показващо как украински дрон хвърля боеприпаси върху група руски щурмови войници, които току-що са слезли от бронирани превозни средства близо до Новопавловка. Нощните кадри са от 42-ра отделна механизирана бригада на Украйна.

A Ukrainian heavy drone drops munitions on a group of Russian assault troops who have just dismounted from armored vehicles near the village of Novopavlivka in Dnipropetrovsk Oblast. Night footage from the 42nd Separate Mechanized Brigade. pic.twitter.com/FdeD29mwTO — WarTranslated (@wartranslated) February 10, 2026

Руските сили продължиха настъпателните си операции в близост до Новопавловка, североизточно от нея (в близост до Новомиколаевка) и южно от Новопавловка (в близост до Филия и Дачно) на 9 и 10 февруари, но не напреднаха, категорични са в оценката си анализаторите от ISW.

В близост до Ямпол, югоизточно от Лиман (Донецка област), се развива критична ситуация. Руските сили са пресекли замръзналата река Северски Донец и са навлезли в селището Закитно (южно от Ямпол), съобщи 81-ва въздушно-мобилна бригада на Украйна. Според нея продължават боевете за освобождаването на селото, като руските атаки са от три посоки и се правят опити за проникване в украинските флангове.

A critical situation near Yampil is unfolding. Russian forces crossed the frozen Siverskyi Donets River and entered the settlement of Zakitne, Ukraine’s 81st Airmobile Brigade said. According to the brigade, fighting is ongoing to clear the village, with enemy assault actions… pic.twitter.com/HWmEWCwciw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 10, 2026

Украинците имат напредък източно от Добропиля - северно от агломерацията Покровск-Мирноград. "Въпреки ограниченията на Starlink за руснаците, те продължават опитите си да упражняват огневи контрол по маршрута Павлоград - Покровск. Преди няколко часа кола беше ударена от вражески безпилотен летателен апарат "Мълния", все още не е известно дали е бил управляван чрез радиовръзка или Starlink, но разстоянието до зоната на военни действия от мястото на инцидента е приблизително 50 км", написа вчера по обяд украинският лейтенант с позивна "Алекс", поддържащ Telegram канала "Офицер". За подобно нещо предупреждава и колегата му Станислав Бунятов - оператор на дронове от батальона "Айдар".

Руските сили са напреднали с малко северно от град Суми, добавят още от ISW. В региона на Суми руските окупатори отново се опитаха да пропълзят през тръба, за да напреднат, но операторите от 71-ва бригада на въздушнодесантните сили на Украйна ги очаквали благодарение на получена разузнавателна информация. Резултатът - 21 руснаци са били елиминирани, а само един е успял да се промъкне обратно в тръбата, твърдят от украинската армия и показват ВИДЕО 18+.

Украинските сили нанесоха удар по електропреносната подстанция „Новобрянская“ (750 kV) във Вигоничи в област Брянск на Руската федерация през нощта на 8 февруари. Сателитни снимки сега показват удар в близост до портал 220 kV, последван от обявени „планирани прекъсвания“ на тока от 9 до 15 февруари.

Ukrainian forces struck the Novobryanskaya 750 kV power substation in Vygonichi, Bryansk region, overnight on Feb 8. Satellite imagery shows an impact near a 220 kV bus portal, followed by "planned outages" Feb 9 to 15. #Ukraine pic.twitter.com/y3ZSXssGvL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 10, 2026

Във Владивосток - в Далечния изток на Русия - се възпламени ТЕЦ. Просто е имало късо съединение и 50 000 руснаци са останали без електричество, а в някои райони – също без отопление и топла вода.

In Vladivostok, Russia, a thermal power plant caught fire. Ukraine didn’t even shell them - it was just a short circuit, and 50,000 Russians were left without electricity, and in some areas without heating and hot water. pic.twitter.com/dAFf9xpCCW — WarTranslated (@wartranslated) February 10, 2026

През нощта Русия е атакувала Украйна със 129 дрона, като от тях са свалени или обезвредени 112 (по данни на ВВС на Украйна към 8 ч.). Към онзи момент 15 удара с безпилотни апарати са били регистрирани на 8 места в страната. Двама пенсионери са убити при атака в Сумска област, а в Харковска област нападение с дронове отне живота на три бебета, съобщиха местните власти. Повредено е медицинско заведение в Запорожка област, в региона има и две ранени жени при руско нападение.

Има данни за атакуван от украински дрон жилищен блок в руския град Белгород, като към момента няма данни за жертви. Местните власти съобщиха за двама ранени цивилни в Белгородска област - отново при нападения с безпилотни машини. В Курска област също има двама ранени при атака с дронове, съобщи местният губернатор. Сутринта руското министерство на отбраната съобщи за още 10 свалени дрона, в допълнение към 108-те през нощта - 5 над окупирания Крим, три над Република Татарстан и по един над Белгородска област и Каспийско море.

Припомнете си какво още се случи в Украйна и Русия във войната на дронове през изминалата нощ: Украйна пак подпали рафинерията на "Лукойл" във Волгоград, Русия уби 3 бебета с дрон (ВИДЕО).