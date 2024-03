Има изчезнали след вчерашния руски удар по Харков (ВИДЕО)

При атаката Русия е използвала противокорабна ракета Х-35, като е повредила 8-етажна сграда и е подпалила фабрика. При удара загинаха петима души, а други осем бяха ранени. Първоначално трима убити и петима ранени.

❗️ First minutes after the missile strike on the enterprise in #Kharkiv



At the moment it is known about 3 dead and 5 wounded, of which two are in serious condition. The shelling damaged a printing house and a furniture production shop. pic.twitter.com/8nX1Ve5b9p — NEXTA (@nexta_tv) March 20, 2024

Изчезнали

Самоличността на други петима души е установена, но те "не са нито сред ранените, нито сред загиналите", написа Терехов в "Телеграм".

Пожарът във фабриката е "почти потушен", а издирвателно-спасителната операция продължава, добави той късно снощи.

Харков е в челните редици на руските удари от началото на пълномащабната инвазия. Той беше подложен на няколко смъртоносни атаки през зимата при масираните ракетни удари срещу Украйна.

Броят на ранените в Киев се увеличава

Междувременно стана ясно, че има все повече ранени при нападението на руснаците срещу украинската столица Киев рано тази сутрин, 21 март. Пострадали са най-малко 13 души, включително 11-годишно момиче. Ранени са и двама души в Киевска област, извън столицата, пише Kyiv Independent.

Consequences of the fall of fragments of shot down Russian rockets in the Shevchenkivskyi and Podilskyi districts in Kyiv.



An 11-year-old girl and a 38-year-old man were hospitalized. In total, 10 people got wounded. pic.twitter.com/1H4LDhHBYm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 21, 2024

Огромен кратер се е образувал в един от кварталите на Киев, където е ударила ракета.