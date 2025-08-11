Втори опит: Грета Тунберг отново ще отплава с хуманитарна помощ за Газа

Нова флотилия с хуманитарна помощ ще отплава от няколко средиземноморски пристанища за Газа, за да "пробие незаконната израелска блокада" на ивицата, съобщи шведската активистка Грета Тунберг, която ще участва в акцията. "На 31 август стартираме най-голямата досега акция за пробиване на незаконната израелска блокада на Газа, с десетки кораби, които ще отплават от Испания. На 4 септември ще се присъединим към десетки други кораби, които ще отплават от Тунис и други пристанища", написа Тунберг в Instagram, цитирана от Франс прес и БТА.

Пореден опит за хуманитарна помощ

Хуманитарни работници, лекари, артисти, сред които американската актриса Сюзън Сарандън, шведският актьор Густаф Скарсгард и ирландският актьор Лиам Кънингам, както и други активисти от 44 страни ще вземат участие в тази инициатива, наречена "Глобъл Сумуд Флотилия" ("Global Sumud Flotilla"), съобщава сайтът на организаторите.

Броят на корабите, които ще отплават за Газа, все още не е уточнен.

Припомняме, че на 8 срещу 9 юни бившият риболовен траулер "Мадлийн" с 12 активисти от Франция, Германия, Бразилия, Турция, Швеция, Испания и Нидерландия на борда беше задържан от израелските въоръжени сили на около 185 километра западно от бреговете на Газа. След това те бяха експулсирани, а някои от тях бяха задържани за кратко.

Организаторката на Коалицията Флотилия на свободата (КФС) Хувайда Араф нарече задържането незаконно, като заяви, че Израел няма юрисдикция над доброволците. Израелското външно министерство отхвърли мисията като "провокация" и нарече "Мадлийн" "яхта за селфита".