Бундестагът се модернизира: Създава си профил в ТикТок

Бундестагът ще разшири присъствието си в интернет пространството, като създаде свой ТикТок акаунт, каза председателката на долната камара на германския парламент Юлия Кльокнер. Би било контрапродуктивно да не се използва тази платформа, за да бъде информирано обществото за действията на парламента, сподели тя в интервюто.

ТикТок има и спорни аспекти, призна Кльокнер, но в същото време отбеляза, че платформата е широкоразпространен източник на информация сред младите, които рядко четат вестници. "Ако попитате младите откъде научават новините, то това е от ТикТок", поясни тя, цитирана от ДПА.

На тази платформа се публикуват предимно кратки видеа с цел забавление, но докато някои от тези клипове са информативни, то други съдържат подвеждаща информация, припомня агенцията. Освен това има опасения в областта на сигурността, свързани с ТикТок, тъй като платформата е собственост на китайската компания "Байтденс" (ByteDance), която е базирана в Пекин. Критици се тревожат, че приложението е възможно да бъде използвано от китайските власти за събиране на потребителски данни.

Въпреки тези притеснения, ТикТок продължава да бъде от важно политическо значение, тъй като е много популярна. По данни на властите платформата е имала миналата година около 21 милиона активни потребители на месец в Германия и над 1,5 милиарда потребители в световен мащаб.

Дясната популистка партия "Алтернатива за Германия" е една от първите политически партии, които откриха потенциала на ТикТок и изградиха силно присъствие в приложението, отбелязва ДПА.

