Храните поскъпват и в Австрия, ще се намеси ли държавата

И в Австрия, както в България и в други европейски страни, цените на основни хранителни продукти се движат осезаемо нагоре. Ето защо в страната се заговори за въвеждане на таван на цените на някои храни, предават австрийските медии, цитирани от БТА. Управляващите в страната обсъждат възможността за директна държавна намеса в ценообразуването на храните, за да се справят с продължаващата инфлация и общественото недоволство. Темата влезе в дневния ред, след като финансовият министър на страната Маркус Мартербауер повдигна идеята за въвеждане на мерки за контрол.

Наред с повищаването на цените, се увеличават и енергийните разходи. Инфлацията в Австрия е между 3 и 3,5%, което е значително над средното за еврозоната. Сравнителни анализи показват, че цените на някои базови хранителни продукти в страната са с над 20% по-високи от тези в съседна Германия.

“Шринкфлация“

В Австрия на всичкото отгоре се наблюдава и т. нар „шринкфлация“ – феномен, при който цената на даден продукт остава същата, но грамажът му е намален. Това представлява скрита форма на поскъпване, която допълнително натоварва семейния бюджет.

Финансовия министър предлага някои непопулярни за пазарната логика мерки, като например: Целева намеса за контрол върху цените на основни хранителни продукти;

Създаване на база данни (платформа) с цени, която да позволи на потребителите лесно да сравняват офертите на различните търговски вериги;

Сформиране на антиинфлационна комисия;

Възможност за въвеждане на тавани върху цените на някои хранителни стоки.

Като в Испания, или като в Унгария

В подкрепа на предложенията си финансовият министър изтъква примерът на Испания, където е въведен подобен модел, който вече действа.

Снимка iStock

Като негативен пример обаче често се дава Унгария, където опитът за въвеждане на тавани на цените доведе до дефицит на определени стоки по рафтовете и рекордна инфлация.

Министърът, цитиран и от сайта на радио и телевизия ОРФ, добави, че съществуват индикации от Федералната служба за конкуренцията (ФСК) за нередности особено по отношение на цените на едро. Съществуват подозрения, че международните концерни налагат териториални ограничения за доставки, което означава, че малките страни са в неравностойно положение спрямо големите. Мартербауер посочи ценови разлики до 20 процента между Германия и Австрия. Необходимо да се укрепи вътрешният пазар в рамките на ЕС, изтъкна той.

“За“ и “против“

Стопанската камара на Австрия обаче не е съгласна с посочените мерки. Според председателя на сектора за търговия с храни Кристиан Праухнер повишение на разходите се наблюдава в селското стопанство, преработката, логистиката, а също и на международните пазари на суровини.

Търговската асоциация се присъедини към тази позиция, но също призова в своето съобщение за забрана на териториалните ограничения за доставки в ЕС. Председателят на фермерския съюз Георг Щрасер предупреди за изкривяване на пазара чрез "изкуствени ценови интервенции".

От друга страна Австрийският съюз на профсъюзите и Работническата камара приветстваха инициативата на Мартербауер.

Инфлацията тежи "в крайна сметка както на работниците и служителите, така и на икономиката", заяви председателят на профсъюза Волфганг Кациан.

