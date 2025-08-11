В навечерието на срещата Тръмп-Путин: Аляска се готви за катастрофално наводнение от Езерото на самоубийствата

Властите в Аляска издадоха предупреждение за очаквано в близките дни бедствие, което може да настъпи, ако се отприщи натрупалата се водна маса в ледниково езеро, свързано с т.нар. Suicide Basin, страничен басейн на ледника Менденхол. Губернаторът Майк Дънливи издаде предупреждение за непосредствена заплаха за наводнение от езерото, което може да засегне района около град Джуно. Напомняме, че на 15 август, петък, се очаква именно в Аляска да се проведе срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин.

Според Министерството на вътрешната сигурност и опазване на околната среда на САЩ, мониторингът от Националната метеорологична служба и Геоложката служба на САЩ (USGS) показва, че "обемът на водата, натрупана в басейна Suicide, е достигнал или надвишил нивата, наблюдавани по време на предишни рекордни наводнения". Очаква се водата да се отприщи всеки момент, съобщи alaskasnewssource.com.

Евентуалното наводнение вероятно ще засегне река Менденхол и съседните райони на долината Менденхол.

В петък градът и община Джуно и Централният съвет на индианските племена тлингит и хайда също излязоха с нарочно предупреждение като поискаха да бъдат мобилизирани ресурси.

През миналата година имаше такова наводнение в района, пак президвикано от езерото, което причини значителни щети.

