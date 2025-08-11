Ще умра, ако се спра: Антонио Бандерас е на 65, но няма да намали темпото

Испанската филмова звезда Антонио Бандерас заяви по повод рождения му ден, че няма никакви планове да се оттегля или да намалява работния си ритъм, въпреки че вече е на 65 години. „Когато бях на 20, си мислех, че хората на 65 вървят с бастун“, сподели Бандерас, познат от филми като „Маската на Зоро“, „Десперадо“ и „Филаделфия“, пред испанския всекидневник El País.

„Тогава на 65 беше време за пенсия. Сега – това става много по-късно. Може би правя неща, които не би трябвало да правя“, добави актьорът, който през 2017 г. преживя инфаркт. „Лекарите нищо не ми казват – уверяват ме, че съм добре и че трябва да правя всичко, което искам.“

Снимка: Getty Images

Бандерас разкри, че наскоро е започнал уроци по теория на музиката и си е купил пиано. „Мисля, че съм от хората, които ще умрат, ако просто спрат. Аз работя това, което обичам – това е късметът на живота ми.“

Активна работа

Започнал актьорската си кариера през 80-те години, той продължава да е изключително зает с ръководството на театъра, който откри през 2019 г. в родната си Малага, Южна Испания.

Това лято Бандерас прекара известно време в Бостън, където снима биографичен филм за легендарния готвач Антъни Бордейн, озаглавен „Tony“. След това замина за Канарските острови, за да работи по трилъра „Above and Below“.