Кандидатите за КПК: Трима от четирима продължават напред

Трима от кандидатите за членове на на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) продължават напред в процедурата по избор. Номинационната комисия засега допусна за участие в следващия етап от процедурата трима от четиримата. Един кандидат трябва да допълни документите си. Кандидатите са - адвокат Аделина Натина-Зиколова, юристът Мария Даскалова, Петър Коев и Стоян Петков, които са служители в Комисията за противодействие на корупцията, предава БТА. Днес на своето второ заседание номинационната комисия не се произнесе по допустимостта на кандидата Аделина Натина – Зиколова поради непълнота във внесените от нея документи, като ѝ даде тридневен срок за предоставянето им.

Става въпрос за втора част от декларацията ѝ за имущество и интереси, както и декларация-съгласие за проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Избор на нова КПК - до края на месеца

Следващото заседание на номинационната комисия ще бъде на 15 август, като тогава трябва да се разгледа отново допустимостта на кандидата Аделина Натина-Зиколова.

Членове на Номинационната комисия са Венера Милова (главен секретар на Министерството на правосъдието), адв. Нина Седефова (член на Висшия адвокатски съвет), Калин Калпакчиев (член на Върховния касационен съд), Айсун Акджиев (главен секретар на омбудсмана), Силвия Къдрева (заместник-председател на Сметната палата).

Първото си заседание Номинационната комисия проведе на 1 август. Председателят на комисията Силвия Къдрева каза тогава пред медиите, че се надява до края на август процедурата по избор на членове и ръководство на Комисията за противодействие на корупцията да е приключила.

Подозрения за конфликт на интереси

Припомняме, че на 31 юли с 10 гласа "за" и пет "против", парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията одобри създаването на номинационна комисия, която има задачата да излъчи новото ръководство на КПК.

Припомняме също, че при избора на номинационната комисия депутати от “Продължаваме промяната“(ПП) коментираха пред медиите, че поне един от членовете на комисията е в явен конфликт на интереси – Силвия Къдрева. По думите на Лена Бориславова,

като част от предходното ръководство на КПК, Къдрева е подписала бонуси на двама от сегашните кандидати за ръководство на антикорупционния орган – Стоян Петков и Петър Коев. "Сега тяхната работа ще бъде оценявана от човек, който е бил техен началник и миналия месец им е разписал бонусите", посочи тя.