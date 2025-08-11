Ливърпул гори в атака, но кърви в защита: Ребусът пред Арне Слот, от който зависи целия сезон

През изминалия сезон треньорът Арне Слот майсторски смени настройките в отбора, който наследи от Юрген Клоп, и успя да спечели Висшата лига в първата си кампания. Сега обаче изглежда, че ръководството на Ливърпул не обръща достатъчно внимание на една зона на терена – централната защита. Мърсисайдци се нуждаят от подкрепление, ако желаят да запазят титлата си. Това няма да е възможно, ако тимът ще се представя както срещу Кристъл Палас в Комюнити Шийлд.

Защитата на Ливърпул предаде отбора

Атаката на „червените“ беше интензивна, проницателна и създаваше редица възможности особено през първото полувреме на двубоя с Палас. Новите попълнения, които започнаха като титуляри – Екитике, Вирц, Фримпонг и Керкез турмозиха защитата на „орлите“. Но от началото до края Ливърпул беше лесно пробиваем, като позволи на съперника си да изравни резултата два пъти. Страхотни изяви на Алисон помогнаха на мърсисайдци да не изгубят мача още в редовно време, а проблемът се намираше в сърцето на дефанзивната линия.

Пропуск в планирането на щабът на мърсисайдци

В момента Ливърпул разполага с двама здрави централни защитници – Върджил ван Дайк и Ибрахима Конате. Джо Гомес и младият Рис Уилямс са контузени, а Андрю Робъртсън и Уатару Ендо не са футболисти, на които може да се разчита да застават в средата на дефанзивната линия за поредица от мачове. Мърсисайдци продадоха един от най-добрите си млади резервни бранители – Джаръл Куанса, но не го замениха. Съществува интерес към Марк Гехи от Кристъл Палас, но той получи контузия в двубоя за Комюнити Шийлд, което вероятно ще сложи край на всякакви дискусии относно трансфера му.

Слот трябва да реагира

„Много от головете, допуснати от Ливърпул, идват от това, че защитават човек до човек, прекалено агресивно, с което оставят пространство зад гърба си“, обясни бившият защитник на Ливърпул Джейми Карагър.

„Не мисля, че допуснахме толкова много днес, но все пак допуснахме два гола, защото първата им голяма възможност доведе до дузпата. Може би забравям няколко шансове, но според мен вторият им голям шанс в мача беше през 78-ата минута. Като цяло, нямаше много вероятности, защото те влязоха в дълбок блок. Не допускаме много шансове, но допускаме голове в момента.“, заяви треньорът Арне Слот след загубата в Комюнити Шийлд.

