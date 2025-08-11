Изключват Кейт Мидълтън от подготовката на принц Джордж за кралския трон

Като най-голям син на принц Уилям и бъдещ крал, възпитанието на принц Джордж и подготовката му за трона привличат голямо внимание и ето защо майка му Кейт Мидълтън няма да участва. Според кралския историк Марлене Кьониг ролята на принцесата на Уелс в този процес ще се различава значително от тази на съпруга ѝ по една важна и категорична причина. "Тя никога няма да има конституционна роля", обяснява Кьониг ексклузивно за "Us Weekly". "Освен като регент в най-лошия случай, ако Джордж стане крал преди да навърши 18 години. Тя е там, за да бъде любящата, подкрепяща майка във всичко, което прави Джордж, защото той е преди всичко неин син."

Снимка: Getty Images

Това разграничение подчертава, че макар Кейт да има централно място в личния живот на Джордж, формалните отговорности по подготовката му за кралска власт са основно на крал Чарлз III и принц Уилям.

Въпреки че 43-годишната принцеса отдавна е наясно с кралските очаквания, тъй като се среща с Уилям в продължение на почти десетилетие преди годежа им, ролята ѝ в подготовката на сина ѝ за трона не е изненада за нея. "Тя и Уилям се срещаха в продължение на почти 10 години, преди да бъде обявен годежът им", допълва Кьониг. "Което ѝ даде време и пространство да научи за бъдещия си живот като член на кралското семейство. След време като съпруга на престолонаследника и евентуално като кралица-консорт. Тя е и майка на бъдещия крал".

Принц Джордж се подготвя за живота си като крал, а отговорностите му нарастват

Отговорността за възпитаването на Джордж в необходимите знания и опит, за да се възкачи един ден на престола, се засили, откакто той навърши 12 години - крайъгълен камък, който доведе до нови кралски протоколи, отразяващи неговата променяща се роля.

Снимка: Getty Images

Така например бившият пилот на крал Чарлз, Греъм Лори, хвърли светлина върху една дългогодишна практика по време на епизода на "Правилен кралски подкаст", обяснявайки как наследниците над 12 години вече не пътуват със същия самолет като родителите си. "Уилям трябваше да има отделен самолет", каза Лори и добави, че за допълнителна мярка му е било необходимо разрешението на кралица Елизабет II. "А когато бяха малки, можехме да летим и четиримата заедно само с писменото разрешение на Нейно Величество. Когато Уилям стана на 12 години, той летеше обикновено със 125 от Нортолт, а ние излитахме със 146 с другите трима."

Подобни мерки сега се прилагат и за принц Джордж в опит да се гарантира, че Бъкингамският дворец няма да бъде сполетян от катастрофа, ако, за съжаление, се случи най-лошата авиационна ситуация.

Наред с тези официални приготовления, през последните години публичните роли на Джордж се разширяват, което е знак за постепенното му интегриране в кралските задължения. Например участието му в церемонията по коронацията на крал Чарлз III през 2023 г. Кьониг отбеляза: "Джордж е първият член на кралското семейство, който има такава роля в службата. Ако младият принц е бил нервен, той не го е показал", пише "Marca".