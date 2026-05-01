Най-важните новини за деня: 1 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 01 май.

ИДВА ЛИ ОЧИСТВАНЕТО НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА: НОВ ДЕПУТАТ ОТ ПП ОБЯСНИ ЗА ПРОМЕНИ ВЪВ ВСС

„Няма да има очистване на съдебната система, а промяна, която да заработи в полза на хората, които да имат усещане за право и справедливост. Трябва да има нов Висшия съдебен съвет, избран с нови правила и с нови хора, които са професионалисти, избрани не по партийни квоти“.

"ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" ОБЯВИ ЕСТЕСТВЕНИТЕ СИ ПАРТНЬОРИ ЗА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

„Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ са естественият партньор за диалог за промени в съдебната система. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Слави Василев пред bTV.

"ВОЙНА НА СЪЩЕСТВУВАНЕ" СРЕЩУ "ДА НЕ ГИ МОЛИМ ЗА ПРЕГОВОРИ" : СБЛЪСЪКЪТ ИЗТОК-ЗАПАД В УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

След поредната PR акция на диктатора Владимир Путин - едностранно обявяване на примирие, но не от добри намерения, а за да може да се проведе парадът за Деня на победата на 9 май в Москва без опасност от украински атаки, - върховният представител на ЕС за външната политика и политиката на сигурност Кая Калас посъветва европейските лидери да не се поставят в уязвимо положение спрямо Русия. Тя заяви, че не бива да „се унижават“, молейки Кремъл за преговори.

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е: СЛЕД 4 Г. МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА 1000 ЕВРО, А СРЕДНА - 2225 ЕВРО

Ако икономиката върви с тези темпове, напълно е възможно през 2030 г. минималната работна заплата да стане 1000 евро, а средната - 2225 евро. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров по повод на днешния 1 май - Международен ден на труда.

"НАЧАЛОТО НА КРАЯ НА ОПЕК": МОЖЕ ЛИ ПЕТРОЛНИЯТ КАРТЕЛ ДА ПРЕЖИВЕЕ ИЗЛИЗАНЕТО НА ОАЕ?

Когато Обединените арабски емирства обявиха намерението си да напуснат ОПЕК, заплашвайки жизнеспособността на световния картел, петролните пазари свиха рамене безразлично, пише Financial Times.

НА УКРАЙНА ВЕЧЕ НЕ Й ПУКА ОТ ТЕЛЕФОННИТЕ РАЗГОВОРИ МЕЖДУ ТРЪМП И ПУТИН

През цялата 2025 г. всеки телефонен разговор между американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин изправяше Киев на нокти. Украинските власти се опасяваха, че страната им може да бъде продадена от американския президент, който силно се влияе от мнението на Путин. След всеки разговор украинците бързаха да разберат как е преминал разговорът и какво е било обсъждано, опитвайки се да смекчат евентуалните последици. Днес вече реакцията на Киев е различна: след като тези дни бе обявено за пореден път, че Тръмп е разговарял с Путин, украинците просто повдигнаха рамене с безразличие.

ЗЕЛЕНСКИ ОБЯВИ МАЩАБНА РЕФОРМА В АРМИЯТА: ЗАПОЧВА ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

Мащабна армейска реформа започва в Украйна още през юни 2026 г. Кои са основните моменти в нея обяви президентът Володимир Зеленски в телеграм канала си днес.