Локомотив София сгази Добруджа и ги засили към Втора лига, дузпа в края спаси Монтана срещу Септември

Локомотив София победи Добруджа като гост и засили тима на Ясен Петров към Втора лига. Срещата, която се състоя на стадион „Дружба“ в Добрич, завърши при резултат 3:0 за столичните „железничари“. „Червено-черните“ решиха крайния изход на двубоя още през първото полувреме, след като Кауе Карузо даде преднина на Локомотив в 9-ата минута, а Божидар Кацаров покачи на 2:0 малко по-късно. Крайният резултат бе оформен от Тауи, който се разписа четвърт час преди края на редовното време.

Септември и Монтана завършиха при резултат 1:1

В друг мач от деня Септември София и Монтана не успяха да излъчат победител в сблъсъка помежду си, като срещата завърши при резултат 1:1. Столичани поведоха в 58-ата минута след точно изпълнение на фаул от страна на Николас Фонтейн. Малко преди края на редовното време на двубоя гостите получиха право да изпълнят дузпа. Зад топката застана Борис Димитров, който се разписа и оформи крайното 1:1.

Битката за оцеляване в Първа лига

След изиграването на днешните мачове Локомотив София е на върха в класирането в Трета група на Първа лига с 41 точки от 32 мача. Славия е с 40 пункта от 31 двубоя, докато Ботев Враца е с 39, постигнати също в 31 срещи.

Септември заема 12-то място във временното класиране с 28 точки от 32 срещи. Спартак Варна е 13-ти с 27 пункта, но и мач пасив. Следват Добруджа и Берое, които са с по 26 точки, но заралии са с двубой по-малко. Последен е тимът на Монтана с 21 пункта от 32 мача.

Според регламента последните три отбора изпадат във Втора лига, докато 12-ият играе бараж срещу третия от долния ешелон.

