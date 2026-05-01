Парадът в Москва без военна техника разкрива истинското състояние на нещата в Русия

"За първи път от много години парадът за Деня на победата в Москва ще се проведе без тежка военна техника. Това говори много как се развива войната за Русия." Това са думи на върховния представител на ЕС по външните работи Кая Калас. Тя добави, че "безкомпромисната статистика от бойното поле показва, че Русия губи рекорден брой войници" и това, по думите й, разкрива истинското състояние на нещата за Кремъл.

Изявлението бе направено вчера, 30 април, след среща на Калас с министрите на външните работи на Северно-балтийската осморка (NB8, включваща 5-те скандинавски държави Дания, Исландия, Норвегия, Финландия и Швеция и 3-те балтийски страни Естония, Латвия и Литва).

Калас отбеляза, че Русия не успява да постигне военните си цели и "това става все по-очевидно", цитира я "Европейска правда".

Припомняме, че не само че парадът ще премине без колони военна техника, както обявиха от руското военно министерство "заради текущата ситуация", но и тази година ще има представители само на 4 държави като гости на трибуните.