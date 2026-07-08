Испания ще продължи да се въоръжава, без да реже социалните разходи

Испанският премиер Педро Санчес заяви във вторник, че Испания ще продължи да изпълнява изискванията на НАТО за военни способности, без да прави съкращения в социалната система на страната. Това съобщи Анадолската агенция. "Сигурност и просперитет. И двете могат и трябва да вървят ръка за ръка", добави той. Още: Опозицията в Испания поиска предсрочни избори, Педро Санчес отрече обвиненията в корупция

Сигурност и просперитет

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В публикация в американската социална мрежа X след пристигането си в Анкара за срещата на върха на НАТО Санчес заяви, че Испания ще продължи "да изпълнява изискванията на Алианса за военни способности, без да отнема нито един сантиметър от нашата социална система".

Той заяви, че е пристигнал в турската столица "с увереността", че европейската сигурност се гради чрез единството на съюзниците от НАТО.

Припомняме, че в изслушване пред парламента по негово искане испанският премиер Педро Санчес категорично отхвърли обвиненията в "ширеща се корупция" около кабинета и неговата Социалистическа партия. Виден депутат - социалист тази седмица получи 24 години затвор за корупция. Съпругата на премиера отговаря за търговия с влияние и има забрана да напуска Испания. Тази вечер тя трябва да предаде паспорта си и да се явява пред властите два пъти месечно.

Братът на Санчес също очаква присъда за търговия с влияние. Същото обвинение виси и над политическия ментор на Санчес - бившия премиер Сапатеро, във връзка със спасяването от държавата на малка авиокомпания по време на Ковид-пандемията. Дясната опозиция отново поиска разпускане на парламента и предсрочни избори.

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