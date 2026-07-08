"Няма да се пречупим": Иран с остро послание към САЩ след ударите

Ерата на натиска и изнудването приключи. Тя не води доникъде. Ние не отстъпваме. Това заяви председателя на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф, след като САЩ предприеха мащабни удари по Иран. Това стана, след като Техеран атакуваха три търговски кораба в Ормузкия проток. Информацията бе потвърдена и от иранска страна. Галибаф изброява и кои са основнире нарушения на меморандума от страна на САЩ - нарушаване на иранските условия относно протока, продължаващи заплахи за нови удари, възстановяване на петролните санкции, атаки срещу Южен Иран и продължаваща агресия срещу Ливан.

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Iran's Ghalibaf:



The era of bullying and extortion is over. It leads nowhere. We don’t fold. pic.twitter.com/c141y8yDcc — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Върховното съвместно военно командване на Иран заяви, че иранските въоръжени сили ще нанесат "разгромяващ отговор", след като обвини американските въоръжени сили за нанесените удари в Южен Иран, които по думите му представляват "явна агресия". Техеран предупреди, че няма да допусне намеса на САЩ в управлението на Ормузкия проток.

В изявление на командването се казва, че единственият безопасен маршрут за търговски кораби и петролни танкери през протока е маршрутът, определен от Иран.

Американските въоръжени сили снощи нанесоха нова вълна от удари срещу Иран и отмениха лиценза, позволяващ на страната да продава петрол, след като три танкера бяха поразени от снаряди в Ормузкия проток, което заплаши и без това крехкото споразумение за прекратяване на огъня между страните.