Удар за принц Хари: Загуби делото срещу британски вестници

Принц Хари и още шестима други ищци загубиха делото си за незаконно събиране на лична информация във Висшия съд срещу издателя на вестниците "Дейли мейл" и "Мейл от сънди". Всички искове бяха отхвърлени от съдия от Висшия съд на Обединеното кралство, след като групата не успя да докаже обвиненията. Съдията Матю Никлин заяви в резюме на решението си, че твърденията на ищците са сериозни, но подозрението не е достатъчно. Той каза, че ищците трябва да докажат, че информацията, използвана от ANL за своите истории, е била получена незаконно.

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Херцогът на Съсекс заведе дело срещу собственика на вестниците Associated Newspapers, заедно с редица известни личности. Те твърдят, че вестникарската група е използвала незаконни методи за получаване на информация за техни материали - твърдения, които бяха категорично отречени от Associated Newspapers.

В съвместно изявление след решението принц Хари и баронеса Дорийн Лорънс, друг ищец и член на Камарата на лордовете, чийто син Стивън беше убит през 1993 г., заявиха: "Дойдохме в съда, търсейки справедливост и отговорност, но не получихме нито едното, нито другото".

Принц Хари определи решението на Висшия съд като "замазване". "Това е пълно и очевидно замазване, но за съжаление не е съвсем неочаквано", каза той в изявление.

Сега ищците са изправени пред покриване на съдебна сметка от близо 50 млн. паунда, след като загубиха делото.