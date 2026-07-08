Момчето, което продаде знаменити кецове на Джордан, само за да разбере, че е изгубил милиони

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Какво бихте направили, ако притежавате едни от най-легендарните кецове в историята на баскетбола? Бихте ли ги пазили някъде у дома, или бихте ги продали? Защото модерният спорт е машина за пари! Клубовете се оценяват на милиарди, състезателите получават огромни заплати и още по-големи суми от рекламни и спонсорски договори.

А обикновеният човек/фен? Той си плаща. При това здраво. Понякога обаче съдбата намигва на обикновения човек/фен и той се домогва до нещо изключително ценно. И тук отново идва въпросът: „Какво бихте направили, ако притежавате едни от най-легендарните кецове в историята на баскетбола?“.

Как Престън Труман се запознава с Майкъл Джордан?

Престън Труман е тийнейджър от Солт Лейк Сити, който между 1996-та и 2000-та работи като момче за всичко в местния тим от НБА – Юта Джаз. Основните му задачи са да помага да се подредят съблекалните, да помага да се изчисти и подготви залата, както и да асистира на играчите с всичко необходимо. Самият Труман пък приема на драго сърце своите отговорности, тъй като хем е голям фен на баскетбола, хем печели по някой долар.

През ноември 1996-та Майкъл Джордан и Чикаго Булс гостуват на Юта Джаз в „Делта Сентър“. В онази зимна вечер Престън се докосва до най-голямата звезда в историята на любимия му спорт. Малко преди началната сирена Джордан вика нашия герой и му казва, че му се ядат крекери с ябълков сос. В типичния си стил Въздушния допълва, че ако Труман не му донесе крекери с ябълков сос, няма да му даде автограф след мача.

Труман веднага се захваща със задачата. Той започва да обикаля огромната зала, за да може да удовлетвори искането на своя идол. След минути Престън се връща с поръчката. Джордан е впечатлен и пита за името на младежа. След мача пък му дава автограф на специална картичка с колекционерска стойност. Така момчето от Юта влиза под кожата на най-великия. С крекери и ябълков сос!

Един от най-великите мачове в кариерата на Въздушния

Така се пренасяме през лятото на 1997-ма. Финалите в НБА изправят един срещу друг Чикаго Булс и Юта Джаз. След първите четири сблъсъка всеки от двата тима е спечелил двете си домакинства. Така се стига до Мач №5. Къде? В „Делта Сентър“. Ако „биковете“ спечелят срещата, то в следващия двубой могат да затворят серията в своята зала „Юнайтед Сентър“.

В нощта преди мача обаче Майкъл Джордан е повален от много тежък стомашен вирус. От лекарския щаб на Чикаго го диагностицират с хранително отравяне. Въпреки че гардът е в много тежко състояние, той решава да излезе на паркета. Преди мача на Въздушния трябва да му се правят вливания, докато съотборниците му загряват. В този момент Престън влиза в съблекалнята на Булс и вижда звездата легнал на една от масажните маси. Тогава Труман решава да се възползва от познанството си с легендата и го пита: „Ще правиш ли нещо с кецовете след края на мача?“. Джордан му отвръща: „Защо? Искаш ли ги?“. „За мен ще е чест“, казва Престън.

Няколко часа по-късно, на 11 юни 1997-ма, феновете на баскетбола стават свидетели на един от най-великите мачове в кариерата на Ем Джей. Дори и на ръба на силите си Джордан играе 44 минути, в които вкарва 38 точки, взима 7 борби и прави 5 асистенции. Именно той вкарва победната тройка 25 секунди преди последната сирена. След края на мача Джордан подписва кецовете и ги подарява на Престън. Чикаго пък си взимат следващия мач у дома и стават шампион на НБА за пети път.

През 1998-ма Ем Джей подарява втори чифт кецове на Престън

През 1998-ма историята се повтаря. Чикаго и Юта са на финал в НБА. По време на една от тренировките преди Мач №2, който ще се играе в „Делта Сентър“, Джордан си изгубва якето. Неговият приятел Престън обаче е насреща и успява да го намери. В знак на благодарност Въздушния му дава своите кецове, като ги подписва със сребърен маркер. Чикаго отново надиграва Юта и печели титлата за шести път. Веднага след това Джордан се отказва от баскетбола. През 2000-та Престън напуска „джазмените“ и се насочва към друго поприще.

След периода си в Юта Джаз Престън Труман държи двата чифта кецове в специални депозитни кутии в една от местните банки. През годините той получава редица предложения да продаде кецовете на Джордан, но категорично отказва. Така се стига до 2013-та. С Престън се свързва Майкъл Ръсек, който работи за аукционната къща „Грей Фланел“, чието седалище е в съседния щат – Аризона.

Труман продава двата чифта за под 350 000 долара

Ръсек успява да убеди Труман, че е време да продаде един от чифтовете, тъй като ще вземе много добри пари. Самият Престън, който вече има семейство, решава да му се довери. Причината – има още един чифт, който му е подарък от Джордан. Така кецовете на Ем Джей от мача със стомашния вирус през 1997-ма отиват на търг. Те са продадени за 104 765 долара – рекорд за такъв артикул по онова време. С парите Труман покрива част от дълговете си, а също така създава фонд за колежа за децата си.

През април 2020-та Ръсек отново се свързва с Труман. Той убеждава Престън, че има купувач за втория чифт – частен колекционер, който „никога“ няма да продаде обувките. Сделката обаче трябва да бъде финализирана до часове. Представителят на аукционната къща притиска нашия герой и успява да го убеди да ги продаде. Труман се съгласява и взима 215 000 долара.

Грешка за милиони

И тогава Престън Труман осъзнава грешката си. Точно около финализирането на сделката американската телевизия „ESPN“ пуска минисериала посветен на кариерата на Майкъл Джордан „Последният танц“, който се превръща в истински хит. Феновете започват да търсят всякаква меморабилия свързана с Въздушния. Дни след като Престън продава своя чифт кецове за 215 000 долара, други обувки на легендата да продадени на търг за 560 000. Въпреки това кецовете на Труман така и не се появяват на пазара.

Това остава така до април 2023-та. Тогава аукционната къща „Сотебис“ пуска на търг чифта на Труман от „Последният танц“. Кецовете чупят всички рекорди и се продават за 2,24 милиона долара. Веднага след това Престън завежда дело срещу Ръсек и „Грей Фланел“. Той твърди, че е бил измамен от недобросъвестни търговци и претендира за 2 милиона долара обезщетение, както и за връщане на обувките. За капак, докато трае делото, на 14 юни 2023-та чифтът от 1997-ма е продаден на търг за 1,38 милиона долара. До момента обаче няма информация Престън да е спечелил делoтo.

Престън Труман продава кецове на Коби Брайънт и накитник на Джордан

Това е историята на Престън Труман и двата чифта кецове, които му бяха подарени от най-великия баскетболист, стъпвал някога на паркета. Но, не се притеснявайте за него. Престън все още има козове в ръкава от времето, в което работи като момче за всичко в „Делта Сентър“.

През август 2023-та той продаде на търг чифт кецове на покойния Коби Брайънт от първия му сезон в НБА за 99 000 долара, както и накитник на Джордан от 1997-ма за 52 500 долара. Въпреки това той със сигурност не може да си прости грешката, която допусна с обувките на Въздушния. Два чифта, които щяха да му донесат милиони. А ние за пореден път се връщаме на въпроса от началото: „Какво бихте направили вие, ако притежавате едни от най-легендарните кецове в историята на баскетбола?“.

Автор: Бойко Димитров

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