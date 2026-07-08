Кой има имен ден днес, 8 юли 2026 г. Честито!

На 8 юли 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Прокопий. На този ден православната църква чества Великомъченик Прокопий, който умира мъченически за вярата си, посечен след жестоки изтезания от император Диоклетиан през 303 г. заради изповядването на християнски религиозни убеждения. В народните представи светецът е покровител на пчеларите и е известен като Прокопий Пчелар, Прокопие и др.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Нека светлината на твоите очи огрява пътя ти и прави щастливи всички, които обичаш и цениш! Да се случват чудеса и това, което е най-полезното за теб! Весел празник!

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Нека този ден бъде празник за теб и всички твои любими хора и приятели! Да има слънце, когато ти е студено и дъжд, когато имаш нужда от него! Всяко твое желание да е закон!

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана!

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни през юли 2026 г.

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