Отново инцидент с ICE: Мексиканец беше застрелян при акция в Хюстън (ВИДЕО)

Агент на ICE застреля мексиканец по време на имиграционна операция в Хюстън, след като се е опитал да избегне арест в превозното си средство по време на операция, съобщи агенцията. Министерството на вътрешната сигурност заяви в изявление, че мъжът, мексикански гражданин, е пренебрегнал командите за спиране и се е опитал да се блъсне в агент, който е стрелял с оръжието си при самозащита.

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Мъжът е бил мишена на операцията, защото е живял в страната без законно разрешение, според отдела, който ръководи ICE. Колата на мъжа се е ударила в превозно средство на ICE, добавиха от отдела.

Мъжът е идентифициран като Лоренцо Салгадо Араужо и е починал в болница.

Полевият офис на ФБР в Хюстън разследва потенциално нападение над служител на федералните правоохранителни органи, каза говорителят Конър Хейгън.

An ICE agent shot and killed a Mexican man during an immigration operation in Houston after DHS says he tried to flee and drive into an agent.



Source: CNNpic.twitter.com/aiurY8nKFh — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Стрелбата се случи в момент, когато службите за контрол на имиграцията засилват дейността си с цел изпълнение на плана на администрацията на президента Доналд Тръмп за масови депортации. В края на юни, в рамките на пет дни, Службата за имиграционен и митнически контрол (ICE) извърши над 10 000 ареста.