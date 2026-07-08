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Отново инцидент с ICE: Мексиканец беше застрелян при акция в Хюстън (ВИДЕО)

08 юли 2026, 6:52 часа 362 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Отново инцидент с ICE: Мексиканец беше застрелян при акция в Хюстън (ВИДЕО)

Агент на ICE застреля мексиканец по време на имиграционна операция в Хюстън, след като се е опитал да избегне арест в превозното си средство по време на операция, съобщи агенцията. Министерството на вътрешната сигурност заяви в изявление, че мъжът, мексикански гражданин, е пренебрегнал командите за спиране и се е опитал да се блъсне в агент, който е стрелял с оръжието си при самозащита.

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Мъжът е бил мишена на операцията, защото е живял в страната без законно разрешение, според отдела, който ръководи ICE. Колата на мъжа се е ударила в превозно средство на ICE, добавиха от отдела.

Мъжът е идентифициран като Лоренцо Салгадо Араужо и е починал в болница.

Полевият офис на ФБР в Хюстън разследва потенциално нападение над служител на федералните правоохранителни органи, каза говорителят Конър Хейгън.

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Стрелбата се случи в момент, когато службите за контрол на имиграцията засилват дейността си с цел изпълнение на плана на администрацията на президента Доналд Тръмп за масови депортации. В края на юни, в рамките на пет дни, Службата за имиграционен и митнически контрол (ICE) извърши над 10 000 ареста.

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Имигранти убийство имиграционна служба ICE
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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