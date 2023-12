Избити украински пленници, купища руски трупове: Маневрите на Путин и Запада за Украйна (ВИДЕО)

Дрон е заснел как руски войник разстрелва в гръб предали се трима украински военни. ВИДЕОТО (18+) е абсолютно показателно – то е заснето в района между Работино (10 километра южно от Орехов) и Върбово (18 километра югоизточно от Орехов). Това е районът, където третата украинска контраофанзива от началото на войната беше спряна. Не е ясно кога точно се е случило зверството – то е почти идентично със случай при Степово, на северния фланг на Авдеевка. ОЩЕ: Руски войници разстреляха предали се украински войници (ВИДЕО, 18+). Украинската прокуратура започна разследване, а наглостта на Русия стигна дотам говорителят на външното им министерство Мария Захарова пак да говори за "готвена украинска провокация с химическо оръжие" - защото в ООН отново набира сила въпроса ползва ли Русия химически оръжия в Украйна:

Maria Zakharova, Director of (mis)Information and Press of the Ministry of Foreign Affairs of Russia, said that Russia does not rule out that Ukraine is preparing a provocation against Russia with 'western-made toxic substances'. pic.twitter.com/Lai5dymTYl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 27, 2023

Бъдещето на войната

На фона на спекулации дали Украйна вече разполага с F-16, излезе информация от японския ежедневник Nikkei, че по време на срещата им през март тази година в Москва, Владимир Путин е предупредил Си Дзинпин, че войната в Украйна може да продължи 5 години, но и че Русия щяла да победи. Коментарът от японския вестник е, че според Путин продължителна война ще е в полза на Русия. Съответно в материала се дискутира, че Пекин е бил изненадан от решението на Путин да започне пълномащабна война – китайците са очаквали нахлуване само в Източна Украйна. И понеже Си едва ли е повярвал на Путин и "5-те години", Китай обърна поглед и към мирната формула на Зеленски – за да подготви защита на собствените си интереси. Както е добре известно, голямата цел и мечта на Си Дзинпин е "обединение" с Тайван, а дълга война в Украйна ще значи увеличаващ се западен натиск срещу китайската икономика, което не се харесва на Пекин – затова и участието в мирния процес от гледна точка на Зеленски и Запада е вид застраховка в случай на провал на Путин според Nikkei.

Същевременно, в Politico се появи материал как администрацията на американския президент Джо Байдън тихичко променяла стратегията за Украйна. Вместо да се цели "тотална победа" над Русия, сега целта била Украйна да влезе в мирни преговори със силна позиция, но въпреки това вероятният резултат би бил загуба на украински територии. Материалът е базиран на анонимни дипломатически източници, а осигуряването на силна украинска позиция на първо място е възможност на украинския военнопромишлен комплекс да работи в достатъчно голям мащаб, за да се се противопоставя на Русия, както и доставка на достатъчно западно оръжие и силно укрепване на украинските позиции на фронта. Нямало обаче още никакви планове за преговори, а и нямало да се "обезкуражава" Киев да планира и изпълни каквато и да е нова офанзива – на този фон руският външен министър Сергей Лавров говори как Запада готвел замразяване на войната в Украйна и щял да го обяви за победа. А снощи САЩ отпусна нов военен пакет за Украйна, на стойност 250 млн. долара - предимно с боеприпаси за ПВО, противотанкови ракети и муниции за HIMARS, както и артилерийски снаряди. ОЩЕ: Светът през 2023 г.: Мирът в Украйна е мираж (ВИДЕО и СНИМКИ)

Войната в Украйна явно е далеч от край, а се засилват спекулациите дали Киев вече разполага с F-16. В Newsweek се появи спекулативен материал – защото за 3 седмици Русия изгуби 8 военни самолета, отделно дойде и успешната украинска атака, взривила руския десантен кораб "Новочеркаск". В материала все пак изрично се уточнява, че няма официално потвърждение, че Украйна вече използва F-16 – а говорителят на украинските ВВС полковник Юрий Игнат определи статията като "изсмукана от пръстите" и се възмути, че 23 пъти преди публикуването на материала обяснявал пред медии от чужбина, че няма такова нещо, докато изяснявал подробности за унищожението на "Новочеркаск". Нови сателитни снимки за случилото се в пристанището във Феодосия дават още по-добра представа за изключителния украински успех: Украйна взриви руски военен кораб - дойде ли F-16? (ВИДЕО)

Украиското партизанско движение "Атеш" публикува информация в своя канал в телеграм за последствията от атаката. Според информацията, във Феодосия вече имало репресии – служители на ФСБ престърсват частни домове и изземват смартфони, тъй като Путин е побеснял от загубата. Имало и заповед да се наложат наказания на командири от руската ПВО, разположена в Крим – някои от тях ще бъдат пратени директно на фронта. Голямата лъжа за руската ПВО на полуострова – тя няма достатъчно ресурс, за да прехване всички украински атаки, особено със западни ракети. Затова и от "Атеш" предлагат на руските военни да се свържат с тях, за да спасят кожата.

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Compilation footage of SBU units hitting Russian equipment. Meanwhile the SBU reports that over 500 tanks were either damaged or destroyed by them in 2023. pic.twitter.com/nzcQNHdPnD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 27, 2023

Командващият украинската армия в Таврийското направление генерал Олександър Тарнавски говори пред BBC, че Русия се цели минимум да превземе Авдеевка, но и иска да овладее изцяло Донецка и Луганска област, както и да си върне загубеното в Запорожка област. Висшият украински военен счита, че основната тактика на руснаците за Авдеевка е да я обкръжат. Генералът признава, че руснаците са се подготвили добре за третата украинска контраофанзива, но и не счита, че руската защита е непробиваема. Той обаче повтаря вече казвано – че Украйна изпитва недостиг на боеприпаси, предимно "съветския калибър" 152 милиметра, както и 122-милиметрови. А в Associated Press се появи материал с украински десантчици, които твърдят, че е било предвидено още в края на пролетта на 2023 година да има операция за преминаване на река Днепър, но взривяването на язовир "Каховка" е отложило тази операция. И двата материала са част от дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

На самия фронт през последните 24 часа интензивността на боевете е доста по-ниска спрямо миналата седмица, поне според сутрешната сводка на украинския генщаб, където са отчетени 56 бойни сблъсъка. Миналата седмица редовно бяха по 100 и повече дневно.

Че няма някакво особено раздвижване и големи промени показва и обзорът на руския военен блогър и пропагандист Семьон Пегов. Той основно пише за Маринка и Авдеевка, като признава, че там няма допълнителен напредък, специално визирайки Новомихайловка, де факто югозападно предградие на град Донецк. Пегов обяснява как откъм Георгиевка може да се атакува важния логистичен център Курахово, но в свой анализ украинският военен анализатор Константин Машовец е категоричен – руснаците искат Маринка, за да не може в бъдеще да има Украйна плацдарм за атака на Волноваха и дори Мариупол. Освен това, от Маринка украинците могат да стрелят по жп линията до Волноваха, която е много важна за руската военна логистика в Южна Украйна. Дори не е нужно да се завладее Маринка изцяло – достатъчно е да има контрол в центъра и южната ѝ част, както и да се предприемат атаки към село Победа (което сега се и случва), смята Машовец и твърди, че се случва точно това – не пълно превземане на Маринка, а само на позиции, които за руснаците са изгодни, за да няма толкова опасен украински плацдарм.

Показателен за като цяло позиционния характер на бойните действия е и обзорът на популярния руски военен телеграм канал "Рибар". Каналът е създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. В обзора има признание, че руснаците отстъпили от вече завзети позиции на южния фланг при Авдеевка – т.нар. микрорайон "Химик". Вчера е имало и масирана руска атака с бронирана техника при Степово (3 километра северозападно от Авдеевка) – по украински данни, с 10 БТР-а. Резултатът – купища руски трупове и разбити бронирани машини (СНИМКИ, 18+)!

По другите направления на фронта – Купянск, Бахмут, източния бряг на река Днепър, няма нищо особено за отбелязване. Ясно е, че руснаците държат инициативата навсякъде, но без да могат да направят голям решителен пробив на нито едно място. Показателно е, че в Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от река Днепър) боевете не стихват, като руснаците имат лек напредък в западната част на Кринки и северно от Билохрудово (9,5 километра югозападно от Херсон):

Occupied left bank. The 36th Marine Brigade actively repel Russian attacks to dislodge Ukrainians from their positions. Numerous pieces of Russian equipment have been destroyed. pic.twitter.com/kSGKe3OzdA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 27, 2023

Тази нощ Русия е изстреляла 8 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. Свалени са 7, според официалната информация на украинските ВВС.

