Украйна взриви руски военен кораб - дойде ли F-16? (ВИДЕО)

Украинските военни самолети са унищожили десантния военен кораб "Новочеркаск" в града, според информацията на ръководителя на украинските военновъздушни сили.

"Тактическата авиация на ВВС атакува с крилати ракети голям кораб на Черноморския флот на Руската федерация "Новочеркаск" в района на Феодосия. Резултатът е "на лице", се казва в съобщението на украинските ВВС.

Междувременно от руска страна също признават за атака. Инсталираният от Русия ръководител на окупирания Крим Сергей Аксьонов съобщи за "вражеска атака" и пожар в пристанището на Феодосия в ранните часове на вторник. ОЩЕ: Украинските сили атакуваха с дрон петролно депо в Луганск (ВИДЕА)

Ukraine says the Russian Black Sea Fleet’s Ropucha-class big landing ship Novocherkassk won’t be sailing anymore after an encounter with Ukrainian missiles in Feodosiya, Crimea. pic.twitter.com/OpqGwWhGgt — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) December 26, 2023

EPIC moment of tonight's explosion in occupied Feodosiya, Crimea🔥 pic.twitter.com/6KXH703YUB — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) December 26, 2023

Особено интересна в съобщението на украинските ВВС е информацията, че е използвана "тактическа авиация". В публично видим военен естонски документ беше изрично казано, че Украйна очаква доставка на F-16 преди края на 2023 година. Дали нощната атака е станала с такъв или такива изтребители?: 3 свалени руски бомбардировача: Кремъл се зъби, усети идването на F-16 (ВИДЕО). Известният руски военен телеграм канал "Рибар", който е създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, посочва, че по информация на руското военно министерство операцията е извършена от украински Су-24М, с крилати ракети Storm Shadow. Самолетите излетели от Старконстантиновка и стреляли от Николаевска област, а преди това "изчезнали от радарите", пише още в руската информация.

В един от много активно следящите войната в Украйна украински профили в Twitter и то специално за Херсонска и Запорожка области е публикувана цяла серия от данни (СНИМКИ, ВИДЕО и ТЕКСТ) за случилото се. Изглежда е имало вторична експлозия, което подсказва огромния размер на щетите:

BIG secondary detonation after strike on the port of Feodosia, Crimea! 🫨 https://t.co/GcPuYFJmWu pic.twitter.com/Zm9M4CH1AQ — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 26, 2023

Сателитни снимки вече показват ситуацията - пожар има не просто в пристанището на Феодосия, ами буквално "наоколо". Вероятно именно заради това Аксьонов не отрича удара в първия си пост в Телеграм, но и не призна какви са щетите чак допреди минути. Второто съобщение звучи в доста аспекти смехотворно що се отнася до размера на нанесените поражения: "един човек е убит и двама са ранени. Пострадали са шест сгради, предимно със счупени прозорци. Шестима души са евакуирани в центрове за временно настаняване, останалите са настанени при роднини и приятели. Транспортната инфраструктура работи нормално, няма ограничения за превоз на пътници":

/8. Russian media - “Explosions continue in the area of ​​the port of Feodosia.

In a conversation with local residents who live near the fire site said that one of the explosions was so powerful that the windows in their apartment were broken. Now rescue vehicles continue to go… pic.twitter.com/hZATPJcw5X — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 26, 2023

Украинските ВМС (военноморски сили) също съобщиха на база актуални данни (сателитни снимки и т.н.), че в момента в Черно и Азовско море няма нито един руски военен кораб, който да плава на дежурство или на бойна мисия.

Междувременно, вчера (25 декември) руски източници в социалните мрежи публикуваха как руската армия успешно унищожила F-16 за Украйна. Като доказателство беше публикувана и снимка. Само че снимката е на унищожен по време на тренировки белгийски F-16 - кадърът е от 2018 година:

The information spread Russia about a destroyed Ukrainian F-16 in Odesa is fake, the press service of the Southern Defense Forces report.



The image that Russians shared as proof can be traced back to an article by VRT news on october 12, 2018. It shows a Belgian F-16, destroyed… pic.twitter.com/3lDAMekqfB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 25, 2023

Тази нощ е имало поредна атака с дронове от страна на Русия по цели в Украйна. Изстреляни са 19 дрона клас "Шахед", свалени са 13. Атака е по Южна Украйна - Херсонска, Одеска, Николаевска и Хмелинцка област. В Хмелницка област е военното летище на Староконстантиновка, което многократно стана цел на руски атаки - операцията от тази нощ на украинските ВВС подсказва колко "успешни" са тези руски атаки.

Превзета ли е Маринка?

Различни твърдения се появиха за клюочвия град Маринка в Източна Украйна. Маринка е разглеждана като врата към Донецк, но е почти напълно разрушена.

Първоначално руският военен министър Сергей Шойгу каза, че неговите войски са превзели града. Шойгу каза на издирвания от международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, че руските щурмови части са превзели "мощно укрепения" район точно до Донецк (югозападно от града), регионална столица, контролирана от Русия.

Украинският военен говорител Александър Щупун обаче контрира, че "борбите за Мариинка" продължават. От миналата седмица има информация, че руснаците вече контролират почти напълно Маринка - продължаващите боеве при Новомихайловка, малко по-на север, подсказват правотата на тези данни. ОЩЕ: Руският дякон, критикувал войната в Украйна, бе обявен от Москва за "чуждестранен агент“