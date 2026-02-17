Спорт:

България удължи временната закрила на украинските бежанци

България удължи временната закрила на украинските бежанци

Министерският съвет прие изменение на правителствено Решение № 144 от 10 март 2022 г. за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна. Това решение за украинските бежанци беше изменяно няколко пъти през последните години. С настоящото одобрение от кабинета в оставка на Росен Желязков действието на временната закрила за разселените лица от Украйна на територията на България се удължава с една година, считано от 4 март 2026 г.

Това е в съответствие с решението за изпълнение на Съвета на Европейския съюз за удължаване действието на Директивата за временна закрила до 4 март 2027 г.

Нови образци на регистрационни карти за временна закрила

Министерският съвет прие също така решение за изменение на РМС № 642 от 4 август 2016 г. за утвърждаване на образци на регистрационни карти, които се издават от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.

Снимка: БГНЕС

С решението се утвърждават нови образци на регистрационни карти за временна закрила със срок на валидност от 4 март 2027 година и се определя срок за пререгистрация на лицата, разселени от Украйна, с предоставена временна закрила, във връзка с удължаване на срока на временната закрила на територията на България до 4 март 2027 г.

Процесът по пререгистрация ще продължи до 30.04.2026 г.

