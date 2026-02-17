Като беден роднина, който иска на кино без билет: В Чехия разсипаха решението да се участва в Съвета за мир

Чешката опозиция разкритикува остро решението да се изпрати външният министър Петр Мачинка във Вашингтон като наблюдател за първата среща на Съвета за мир на Доналд Тръмп. Това изпраща противоречиво послание, смятат от опозицията. А бившият външен министър Ян Липавски директно заяви, че Чехия изглежда като беден роднина, който обича да ходи на кино, но не иска да си плати билета, цитира го "Чешки новини".

"Това е ненужно пътуване на най-срамния външен министър в историята на Чехия и се надявам, че в интерес на Чехия той изобщо няма да говори там, за да няма по-нататъшен срам. Той трябва да обясни пътуването си и присъствието си там и да оправдае каква е целта. Означава ли това, че искаме да участваме в Съвета?", попита депутатът от опозицията Марек Женишек.

Първата среща на Съвета ще се проведе в четвъртък, 19 февруари, в столицата на САЩ, където ще се обсъжда прекратяване на огъня в Ивицата Газа. Освен Чехия, наблюдатели ще изпратят също Италия, Словакия, Гърция, Кипър, който председателства Съвета на ЕС, и Европейската комисия, представена от европейския комисар Дубравка Шуица.

