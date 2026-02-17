Украйна: Нужно е 60-дневно прекратяване на огъня за провеждане на избори

Украйна ще се нуждае от дългосрочна сигурност, за да подготви изборния закон и да организира самата предизборна кампания по време на военно положение или след неговия край. Необходим е минимален период от 60 дни на пълно прекратяване на огъня, заяви пред Укринформ първият заместник-председател на Върховната рада на Украйна Александър Корниенко. Той говори за задачите на работната група за подготовка на законодателни предложения относно спецификата на провеждането на избори по време на специален период и/или следвоенни избори в Украйна.

„Първо, става въпрос за крайни срокове. В момента нашето законодателство предвижда два добре дефинирани срока: 90 дни за редовни избори и 60 дни за предсрочни избори. Следователно 60-те дни, за които говори президентът, са правилният срок, минимално възможният и такъв, който наистина трябва да бъде напълно „тих“. Не може да се говори за някакви половинчати мерки, като например Путин да говори за „един ден“ и т.н. Не става така“, подчерта Корниенко.

По-специално, според него, изборите от началото на избирателния процес до деня на гласуване и преброяването на гласовете трябва да се проведат в пълна „тишина“. „Изборите не се провеждат под „шахедите“, под оръжия. Всички разбират това, както в парламента, така и в нашия преговарящ екип“, добави Корниенко.

Освен това той отбеляза, че все още е необходимо известно време за подготовката на закона. „Ето защо казваме, че е по-добре да се изчака по-дълго, защото факторите, свързани със сигурността, също влияят на парламента“, каза Корниенко. Той каза, че ситуацията е подобна и по отношение на подготовката за референдума, защото той може да се направи в рамките на 60 дни, но все пак е необходимо време, за да се започне събирането на необходимия брой подписи. „Вторият проблем, който Върховната рада трябва да реши, е възможността или невъзможността за провеждане на избори по време на военно положение“, припомни Корниенко. Той добави, че правният режим на военно положение не предвижда провеждане на избори.

Избори в Украйна

Както съобщи УНИАН, очаква се първите планове за провеждане на избори да бъдат представени през февруари. Според Корниенко, сложният въпрос се отнася и до териториите, в които могат да се проведат избори. Той също така очерта целите на работната група по подготовката за избори . Политикът отбеляза, че работната група е разделена на седем тематични подгрупи, шест от които вече са започнали работа.

Същевременно, според президента Володимир Зеленски, Руската федерация се стреми да проведе избори в Украйна по време на войната , за да го отстрани от власт.