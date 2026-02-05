Изтриха фреската с лицето на Мелони от църква в Рим (СНИМКИ)

Лицето на ангел върху реставрирана църковна фреска в Рим, което предизвика възмущение поради приликата с италианския премиер Джорджа Мелони, беше изтрито от художника, който го е нарисувал. Църковни и правителствени служители започнаха разследване, след като снимки на херувим в базиликата "Свети Лаврентий" в Лучина показаха, че нововъзстановеното му лице има удивителна прилика с Мелони, пише BBC.

Художникът Бруно Валентинети първоначално отрече твърденията, но в сряда призна, че това наистина е лицето на премиера. Той обаче настоя, че то е подобно на оригинала. 83-годишният Валентинети заяви пред вестник "Ла Република", че е получил заповед от Ватикана да покрие картината.

Оригиналните черти на лицето ще бъдат възстановени, съобщиха от епархията на Рим след остро изявление на римския кардинал Балдасаре Рейна. Изразявайки "разочарованието си от случилото се", Рейна заяви, че „изображенията на сакралното изкуство и християнската традиция не могат да бъдат злоупотребявани или експлоатирани“.

Още: Мелони се готви за годишния си устен изпит: Ще има ли пак странни въпроси от български журналисти

Базиликата „Свети Лаврентий“, която се намира на пет минути пеша от офиса на Джорджа Мелони в центъра на Рим, е посетена от множество любопитни посетители, които се надяват да зърнат прочутата фреска. „Имаше поток от хора, които дойдоха да я видят и да си направят селфита, а не да се молят“, заяви свещени в базиликата.

Той каза, че не е забелязал приликата с Мелони, когато за първи път видял реставрационните работи, но се съгласи, че тя не „съответства на оригиналната иконография и свещения контекст“ на църквата.

Още: Рим затяга достъпа до фонтана "Ди Треви"

Базиликата „Сан Лоренцо ин Лучина” е една от най-старите църкви в Рим и в нея се намират произведения на бароковите майстори Джан Лоренцо Бернини и Гуидо Рени. Фреската, която е в центъра на този спор, обаче не е стара – тя е нарисувана през 2000 г. и не е защитена като културно наследство. Стенописът се намира в капела, посветена на последния крал на Италия Умберто II, и изобразява херувим, държащ карта на Италия.

I'M CHRISTIAN BUT THE 1 IN VATICAN WHO ORDERED TO PLACE THE FACE OF A NAZI SATANIST & KILLER LIKE #GIORGIAMELONI, IN A SCULPTURE, IN A CHURCH, SHD BE NO LONGER PRIEST. #MELONI IS A SATA卐NAZI KILLER LIKE #MARINABERLUSCONI, #PIERSILVIOBERLUSCONI & #MASSIMODORIS (#GARLASCO SYSTEM)! pic.twitter.com/DL9TLFIbWT