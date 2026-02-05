Стармър: Ще си остана премиер

Киър Стармър обеща да остане министър-председател на Великобритания, въпреки бурята около назначаването миналата година на опозорения политик Питър Манделсън, свързан с покойния американски сексуален престъпник Джефри Епстийн, за посланик на Великобритания във Вашингтон.

„Възнамерявам да продължа да върша тази жизненоважна работа за нашата страна, защото считам, че тя е абсолютен приоритет и от първостепенно значение за това правителство“.

Това заяви Стармър пред репортери, след като се извини на жертвите на Епстийн за това, че е повярвал на „лъжите“ на Манделсън за отношенията им, предава АФП, цитирана от БГНЕС.

