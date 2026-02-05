Любопитно:

Стармър: Ще си остана премиер

05 февруари 2026, 15:54 часа 172 прочитания 0 коментара
Стармър: Ще си остана премиер

Киър Стармър обеща да остане министър-председател на Великобритания, въпреки бурята около назначаването миналата година на опозорения политик Питър Манделсън, свързан с покойния американски сексуален престъпник Джефри Епстийн, за посланик на Великобритания във Вашингтон.

Още: Скандалът набира скорост: Стармър под натиск да разкрие документи за връзки с Епстийн

„Възнамерявам да продължа да върша тази жизненоважна работа за нашата страна, защото считам, че тя е абсолютен приоритет и от първостепенно значение за това правителство“.

Това заяви Стармър пред репортери, след като се извини на жертвите на Епстийн за това, че е повярвал на „лъжите“ на Манделсън за отношенията им, предава АФП, цитирана от БГНЕС.

Още: Скандал в Лондон: Разследват бивш посланик за връзки с Епстийн

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
премиер Джефри Епстийн Киър Стармър Питър Манделсън
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес