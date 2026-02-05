Изненада: Договорът за ядрените оръжия изтече, но САЩ и Русия ще продължат да го спазват

САЩ и Русия са на път да сключат споразумение за продължаване на изтеклия договор за контрол над ядреното въоръжение "Нов СТАРТ", съобщават пред американското издание Axios три източника, запознати с преговорите. Два от тях предупреждават, че проектът на плана все още се нуждае от одобрение от двамата президенти - Доналд Тръмп и Владимир Путин. Друг потвърждава, че през последните 24 часа в Абу Даби са се провеждали преговори, но не и че е постигнато споразумение.

В ОАЕ се водят тристранните дискусии за мир в Украйна между Вашингтон, Москва и Киев - явно САЩ и Русия са намерили удобна възможност да обсъдят и изтеклия на 5 февруари "Нов СТАРТ": Наглост до небесата: Русия добави още едно голямо "искам" в пълната купа с ултиматуми за мир.

"Нов СТАРТ" бе последната голяма преграда, ограничаваща ядрените арсенали на двете страни, които заедно притежават около 85% от ядрените глави в света. Той ограничаваше броя на тези бойни глави, които САЩ и Русия могат да разположат на подводници, ракети и бомбардировачи, и включваше важни механизми за прозрачност.

Говори се за актуализация на договора

Пратениците на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са преговаряли за новия договор с руски представители в рамките на преговорите за Украйна в Абу Даби. Договорът все пак изтече официално в четвъртък, а удължаването му няма да бъде узаконено, заяви американски представител.

„Договорихме се с Русия да действаме добросъвестно и да започнем дискусия за начините, по които договорът може да бъде актуализиран“, заяви американски представител, цитиран от Axios.

Друг източник заяви, че на практика това означава, че двете страни ще се съгласят да спазват условията на споразумението за най-малко 6 месеца, през които ще се проведат преговори за евентуална нова сделка.

САЩ са скептични заради Китай

Владимир Путин преди това предложи краткосрочно удължаване, но руското външно министерство изрази съжаление в силно критично изявление от 4 февруари, че „нашите идеи са били умишлено оставени без отговор“.

Основната причина, поради която Белият дом се отнася скептично към удължаването на договора "Нов СТАРТ", е, че той не ограничава Китай, който разполага с много по-малък, но бързо разрастващ се арсенал: Оценка: Китай разширява ударно ядрения си арсенал, комунистите се подсигуряват при провал в Тайван.

„Очевидно е, че президентът е бил ясен в миналото, че за да има истински контрол над въоръженията в 21-ви век, е невъзможно да се направи нещо, което не включва Китай, поради огромните и бързо нарастващи запаси на страната“, повтори в сряда държавният секретар Марко Рубио.

Тръмп разговаря с китайския президент Си Дзинпин на 4 февруари, въпреки че контролът над въоръженията не беше споменат в изявлението на републиканеца след дискусията.

Пекин не проявява интерес към присъединяване към споразумение, което би ограничило ядрената му програма, и няма ясен стимул да го направи.

Интересното е, че преговорите са продължили късно в сряда вечерта, но без активното участие на служители от Държавния департамент, които се занимават с въпросите на контрола над въоръженията. Заместник-министърът по контрола над въоръженията Томас ДиНано планира да говори на конференцията на ООН за разоръжаване този петък, 6 февруари, в Женева.

Тръмп и Путин все още не са подписали удължаването на договора.

