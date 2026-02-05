Проруски хакери атакуваха олимпийски обекти и италианските посолства

Италианските власти обявиха, че са осуетили мащабна кибератака, насочена към Министерството на външните работи на Италия и няколко обекта, свързани със Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. Италианският външен министър Антонио Таяни заяви, че атаките са били насочени и към посолството във Вашингтон, консулствата в Сидни, Торонто и Париж, както и към уебсайтовете на Олимпийските игри и няколко хотела в Кортина.

Според Таяни в кибератаката има очевидна „руска следа“. Той добави, че това е „потвърдено от самите извършители, които са заявили причината за атаката си“. Кибератаката е била успешно „осуетена“, уточни Таяни, цитиарн от италианската агенция ANSA.

Проруската хакерска група Noname057(16) е поела отговорност за атаките. Групата обясни действията си като протест срещу подкрепата на италианското правителство за Украйна.

„Проукраинската политика на италианското правителство означава, че подкрепата за украинските терористи се наказва с нашите DDoS атаки“, написаха те.

Атаките временно са блокирали уебсайтове и за кратко някои услуги са би инедостъпни, но не е имало значителни прекъсвания и услугата е била бързо възстановена.

